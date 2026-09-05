scuole Gerusalemme

sabato, Settembre 5, 2026

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Gerusalemme, Israele impone il suo programma alle scuole palestinesi

Amministratore04 mins

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto Di Michele Giorgio Istituti cristiani sospendono l’inizio dell’anno scolastico dopo i permessi negati agli insegnanti della Cisgiordania All’inizio del nuovo anno scolastico, i problemi di studenti e insegnanti palestinesi di Gerusalemme Est potrebbero apparire marginali rispetto a quelli enormi di Gaza, dove il sistema educativo è stato in buona parte…

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