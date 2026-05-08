venerdì, Maggio 8, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

sito archeologico

A Gerusalemme Est, «un’intera comunità palestinese sta per essere espulsa»

Amministratore07 mins

Articolo pubblicato su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Israele sta costringendo i 1.500 abitanti di Al-Bustan ad abbandonare il villaggio per costruire un parco a tema biblico. Per evitare di pagare multe salatissime, le famiglie stanno demolendo le proprie case. Foto di copertina: Fakhri Abu Diab, accanto alle macerie…

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