sabato, Maggio 23, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Sud Libano

Lettere dal sud del Libano: Come possiamo creare vita dalla morte?

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su Raseef 22. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite La madre nasconde le sue preoccupazioni ai figli perché non vuole caricarli di alcun peso, a prescindere dall’età. La madre è sempre la stessa, non cambia. Dalle storie per bambini alle storie degli adulti, la vita ci attraversa rapidamente senza…

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