Palestina Gaza – No Words. Ricamare la memoria, pretendere giustizia: la mostra del Palestine Museum US alla Biennale di Venezia 2026
Articolo pubblicato originariamente su Mosaico di Pace Di Faisal Saleh (Direttore esecutivo e Curatore capo Palestine Museum US) e Giuseppina Fioretti (Responsabile delle collaborazioni per l’Italia Palestine Museum US Alla Biennale di Venezia 2026 un evento collaterale si distingue per la sua straordinaria scala fisica, il profondo peso storico e la crudezza del tema trattato….
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…