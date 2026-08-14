venerdì, Agosto 14, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Palestina Gaza – No Words. Ricamare la memoria, pretendere giustizia: la mostra del Palestine Museum US alla Biennale di Venezia 2026

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Articolo pubblicato originariamente su Mosaico di Pace Di Faisal Saleh (Direttore esecutivo e Curatore capo Palestine Museum US) e Giuseppina Fioretti (Responsabile delle collaborazioni per l’Italia Palestine Museum US Alla Biennale di Venezia 2026 un evento collaterale si distingue per la sua straordinaria scala fisica, il profondo peso storico e la crudezza del tema trattato….

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