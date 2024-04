Articolo pubblicato originariamente su The Electronic Intifada e tradotto in italiano da Amedeo Rossi per Zeitun.info Di Ahmed Al-Sammak Imad e Natalia al-Hasumi con i loro figli. Foto: Ahmed Al-Sammak Tatyana Toplalova è molto preoccupata per il suo unico fratello. Abita a Odessa e ha bisogno di cure regolari per problemi renali. È rimasto in Ucraina…