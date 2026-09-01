martedì, Settembre 1, 2026

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«Avevamo promesso e abbiamo mantenuto»: Ben-Gvir trasforma la fame inflitta ai prigionieri in propaganda generata con l’IA

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Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale nel quale celebra la fame inflitta ai prigionieri palestinesi, suscitando un’ondata di indignazione e critiche sui social network. GUARDA IL VIDEO Nel video Ben-Gvir…

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