«Avevamo promesso e abbiamo mantenuto»: Ben-Gvir trasforma la fame inflitta ai prigionieri in propaganda generata con l’IA
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Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale nel quale celebra la fame inflitta ai prigionieri palestinesi, suscitando un’ondata di indignazione e critiche sui social network. GUARDA IL VIDEO Nel video Ben-Gvir…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…