Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Samer Badawi

Palestinesi al porto di Gaza City, 13 giugno 2019. (Hassan Jedi/Flash90)

Sebbene gli aiuti siano disperatamente necessari, i critici avvertono che il piano guidato dagli Stati Uniti elude la causa fondamentale della fame a Gaza: Il controllo totale di Israele sulla Striscia.

Quando Huwaida Arraf ha aiutato a organizzare il primo viaggio via mare “Free Gaza” da Cipro nel 2008, sapeva che lo sforzo era per lo più simbolico. Erano passati due anni da quando Israele aveva iniziato a imporre le restrizioni che si sarebbero poi trasformate in un assedio quasi totale della Striscia, vietando tutto il traffico marittimo in entrata e vietando la pesca oltre un massimo di sei miglia nautiche. Il blocco ha limitato gravemente una fonte fondamentale di cibo e di sostentamento per molti residenti palestinesi, ma l’obiettivo del viaggio di Free Gaza – che trasportava solo una scatola di apparecchi acustici per un’associazione che si occupa di bambini sordi – non era quello di portare aiuti.

“Avevamo due barche da pesca che a malapena ci hanno permesso di attraversare il Mediterraneo”, ha dichiarato a +972 Arraf, avvocato e attivista per i diritti umani. “Il vero obiettivo era quello di affrontare e sfidare il blocco illegale di Israele”.

Ora, a cinque mesi dalla devastante guerra di Israele contro Gaza, Arraf sta lavorando con la Freedom Flotilla Coalition per organizzare un nuovo viaggio. La nuova flottiglia, che non ha ancora annunciato una data di partenza, porterà certamente aiuti, ma la sua missione a lungo termine, ha spiegato Arraf, è quella di “sfidare le politiche di controllo”.

Queste politiche, dicono i critici, sono al centro di un nuovo “corridoio marittimo” per Gaza, che include un porto offshore, annunciato da Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito. Sebbene il progetto venga pubblicizzato come un mezzo per consegnare rapidamente gli aiuti umanitari alla Striscia assediata, esso lascia essenzialmente i palestinesi di Gaza alla mercé degli stessi governi che aiutano e favoriscono l’assalto di Israele all’enclave.

Inoltre, rivela l’impotenza dei sostenitori di Israele. Dopo tutto, il bagno di sangue che continuano a finanziare non si misura solo in corpi palestinesi maciullati e paesaggi devastati, ma in una campagna di fame deliberata che si sta svolgendo sotto il loro controllo – una campagna che, come ammettono anche i funzionari americani, non può essere annullata con misure provvisorie. Allo stesso tempo, mentre centinaia di migliaia di palestinesi sono alle prese con la fame, il corridoio marittimo proposto potrebbe essere la loro unica possibilità di sopravvivenza a breve termine.

“I bambini che sono già morti di fame a Gaza sono sopravvissuti a innumerevoli bombardamenti e spostamenti prima di morire di angoscia”, ha dichiarato Yara M. Asi, assistente alla cattedra di salute globale presso la University of Central Florida e autrice di “How War Kills”. “Nessuno vuole vedere un altro bambino morire di fame”.

Allo stesso tempo, Asi avverte che il livello di disperazione a Gaza significa che i palestinesi dovranno fare scelte strazianti su chi ricevere gli aiuti per primo.”Come si fa a stabilire una priorità tra madri anziane, bambini e adulti altrimenti sani?”, ha detto a +972. “È una scelta impossibile per le famiglie”.

È anche una scelta che è stata “preannunciata da mesi”, aggiunge Asi.A dicembre, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) ha avvertito che l’insufficienza degli aiuti metteva il 40% della popolazione di Gaza “a rischio di carestia”. Tre mesi dopo, il Programma alimentare mondiale stima che l’intera popolazione di Gaza, pari a 2,2 milioni di persone, sia “in crisi” o a livelli peggiori di insicurezza alimentare acuta”.

Nonostante l’urgenza, però, fonti coinvolte nella pianificazione del corridoio marittimo, che hanno richiesto l’anonimato, hanno riferito a +972 che i dettagli chiave della sua esecuzione rimangono irrisolti – compreso, in modo cruciale, come verranno distribuiti gli aiuti una volta arrivati a Gaza. In particolare, la mancanza di coordinamento con l’UNRWA, che negli ultimi due mesi è stata bersaglio di una campagna di diffamazione e deflazione guidata da Israele, è quasi certo che ostacolerà lo sforzo internazionale, sollevando seri interrogativi sul suo intento.

Una distrazione evidente

Gran parte dell’incertezza intorno al corridoio marittimo ruota intorno all’ultima parte di quello che una fonte ha definito un “approccio in tre fasi”.

La prima fase è guidata dall’organizzazione benefica spagnola Open Arms e dal suo partner World Central Kitchen (WCK), che gestisce decine di siti di preparazione del cibo a Gaza. Venerdì, una nave legata a Open Arms è arrivata al largo delle coste di Gaza da Cipro, trasportando circa 200 tonnellate di donazioni di cibo assicurate dall’associazione e da WCK.

Gli organizzatori, ha detto la fonte, avevano appaltato a lavoratori palestinesi la costruzione di un “molo galleggiante” per ricevere le spedizioni, uno sforzo che era “strettamente coordinato con il governo di Israele”. WCK ha pubblicato un video su X che mostra lo scarico degli aiuti – anche se, al momento in cui scriviamo, non è chiaro come questi vengano distribuiti.Nel frattempo, l’organizzazione benefica afferma che una seconda nave è pronta a salpare da Cipro.

La seconda e la terza fase vedrebbero l’esercito americano costruire una strada rialzata al largo di Gaza e supervisionare il trasferimento di aiuti sufficienti a preparare 2 milioni di pasti al giorno, secondo la Casa Bianca. Ma anche se le spedizioni via mare dovessero arrivare a terra come previsto, il Pentagono stima che ci vorranno due mesi per farle arrivare – troppo tempo per la popolazione affamata di Gaza, avvertono gli esperti di aiuti. Secondo le stime, 300.000 persone rischiano una carestia imminente nel nord di Gaza e, secondo le Nazioni Unite, la fame ha raggiunto “livelli catastrofici” in tutta la Striscia.

Nel frattempo, le agenzie umanitarie stanno già criticando il piano marittimo perché non affronta la causa fondamentale della crisi della fame a Gaza. Medici Senza Frontiere (MSF) ha avvertito che i piani statunitensi per la strada rialzata sono una “evidente distrazione” dal continuo rifiuto di Israele di facilitare l’invio di ulteriori aiuti nell’enclave, specialmente mentre continua un assalto che finora ha ucciso più di 31.000 persone.

Critiche simili sono state mosse ai lanci aerei di cibo guidati dagli Stati Uniti, che forniscono solo una piccola parte degli aiuti necessari nel nord di Gaza e, in ogni caso, non possono garantire una distribuzione sicura. L’8 marzo, ad esempio, cinque persone sono state uccise e 10 ferite dalla caduta di pacchi di aiuti quando i paracadute a cui erano attaccati non si sono aperti.

Negli ultimi cinque mesi, secondo le Nazioni Unite, le spedizioni di aiuti a Gaza sono state bloccate a un massimo di 150 camion al giorno in media; prima del 7 ottobre ne entravano più di tre volte al giorno. La crescente carenza di cibo ha fatto sì che il flusso di camion sia diventato una frazione sempre più piccola di ciò che è necessario – un fatto riconosciuto nientemeno che da Samantha Power, capo dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Anche quando gli aiuti alimentari sono riusciti a raggiungere le aree più colpite, le forze israeliane hanno talvolta aperto il fuoco sugli affamati, come è accaduto durante il “massacro della farina” del 29 febbraio, in cui sono stati uccisi almeno 110 palestinesi.

Indebolire l’UNRWA

Questa emergenza a spirale è strettamente connessa agli sforzi aggressivi per indebolire l’UNRWA, un’agenzia da tempo presa di mira dai funzionari israeliani. Secondo l’ex portavoce dell’UNRWA, Chris Gunness, il convoglio che ha portato al massacro della farina “è stato effettivamente condotto da mercenari, camionisti coordinati dalle autorità israeliane”, che hanno cercato di eludere l’agenzia ONU. Questi autisti, ha detto, non avevano familiarità con la zona o con la logistica della consegna degli aiuti a Gaza.

Il disastroso tentativo del 29 febbraio, ha sostenuto Gunness, ha dimostrato che l’UNRWA è “l’unica organizzazione con l’esperienza, il personale e le infrastrutture per distribuire gli aiuti in modo sicuro e protetto” nell’enclave, soprattutto nelle quantità annunciate dal presidente Joe Biden la scorsa settimana.

“È impensabile che si possa ricostituire una nuova organizzazione umanitaria come l’UNRWA per supervisionare la distribuzione di cibo su quella scala”, ha dichiarato Gunness a +972. “Questo è umanitarismo da poltrona, da parte di persone che non sono mai state a Gaza o che non capiscono le complessità della distribuzione degli aiuti in una situazione altamente instabile”.

Riconoscendo il ruolo vitale dell’UNRWA, il Canada, l’UE, la Svezia e l’Australia hanno recentemente ripreso a finanziare l’agenzia dopo averla brevemente sospesa a causa delle accuse israeliane, non verificate, secondo cui una dozzina dei 13.000 dipendenti dell’UNRWA con sede a Gaza sarebbero stati coinvolti nell’attacco del 7 ottobre contro il sud di Israele guidato da Hamas.

Nonostante una valutazione dei servizi segreti che esprimeva “scarsa fiducia” nelle affermazioni di Israele, gli Stati Uniti non hanno ancora ripristinato i finanziamenti, oscurando ulteriormente i piani dell’amministrazione Biden per le spedizioni di aiuti via mare.

Sebbene gli esperti concordino sul fatto che l’UNRWA sia l’unica organizzazione con i magazzini, i veicoli e il personale necessari per immagazzinare e consegnare in modo sicuro forniture alimentari di tale portata, Juliette Touma, direttore delle comunicazioni dell’UNRWA, ha dichiarato a +972 che l’agenzia “non è coinvolta e non è stata contattata” in merito allo sforzo. Nel frattempo, gli attacchi di Israele, che finora hanno distrutto o danneggiato 157 strutture dell’UNRWA a Gaza e causato la morte di 165 membri del personale dell’agenzia, continuano senza sosta.

Nonostante i piani per un corridoio marittimo, la situazione umanitaria a Gaza continua a deteriorarsi rapidamente. L’UNRWA ha annunciato questa settimana che, in media, questo mese sono entrati solo 168 camion di aiuti al giorno. L’11 marzo, il commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini ha dichiarato in un post su X che le restrizioni israeliane sui cosiddetti articoli “a doppio uso” sono state inasprite, con il divieto di ingresso di “articoli salvavita” come anestetici, ventilatori e farmaci per il cancro. Un’inchiesta della CNN del 2 marzo ha rivelato che l’esercito israeliano ha bloccato interi camion di aiuti essenziali se anche uno solo di questi articoli vietati viene trovato a bordo.

E con una tale impunità, perché non dovrebbero? I funzionari israeliani continuano a insistere che “non c’è carenza di cibo a Gaza”, anche se la maggioranza degli israeliani vuole che ce ne sia una: un recente sondaggio del Canale 12 israeliano ha suggerito che il 72% degli israeliani è favorevole a trattenere ulteriormente gli aiuti mentre Hamas e altri gruppi tengono ancora ostaggi a Gaza. Come se non bastasse, il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha dato istruzioni agli appaltatori del porto di Ashdod di non consegnare all’UNRWA i tanto necessari carichi di farina e, un giorno dopo, la Knesset ha presentato una proposta di legge per impedire all’agenzia di operare sul “territorio sovrano” di Israele.

I palestinesi non vogliono vivere di aiuti

È difficile immaginare una tragedia più emblematica della politica fallimentare degli Stati Uniti negli ultimi cinque mesi della proposta del corridoio marittimo. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è ripetutamente opposto alle tiepide richieste della Casa Bianca di porre un freno a quello che Biden ha definito con disinvoltura un massacro “esagerato” di innocenti. Proteggere i bambini palestinesi – oltre 13.000 dei quali sono morti finora – evidentemente non è mai stato tra le priorità dell’amministrazione statunitense; farlo avrebbe significato cancellare almeno alcune delle oltre 100 vendite militari che Washington ha approvato dal 7 ottobre. La protezione contro la fame non sembra essere meno un ripensamento.

“I palestinesi di Gaza soffrivano di insicurezza alimentare ben prima del 7 ottobre”, ha dichiarato l’Asi. “Ma questa volta il trauma è diverso. I palestinesi sanno benissimo che morire di fame o meno è una decisione presa per capriccio di potenze al 100% fuori dal loro controllo”.

Allora perché un Paese intenzionato a far morire di fame i palestinesi di Gaza dovrebbe improvvisamente invertire la rotta quando gli aiuti alimentari arrivano su navi e non su camion? A sentire i funzionari israeliani, il corridoio marittimo serve a raccogliere “legittimità internazionale” per continuare la guerra contro Gaza, che Israele continua a ribadire essere finalizzata alla rotta di Hamas.

Questo potrebbe spiegare perché le autorità israeliane hanno allestito strutture di ispezione nella città portuale cipriota di Larnaca e il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha annunciato un “flusso di aiuti” verso Gaza. Ma questi discorsi non hanno senso se Israele continua a ostacolare l’accesso via terra, soprattutto al nord di Gaza.

“Questa iniziativa marittima non toglie in alcun modo a Israele, in quanto potenza occupante, l’obbligo di aprire completamente i valichi terrestri e di consentire l’accesso umanitario senza ostacoli”, ha ammonito Gunness, sottolineando che la Corte internazionale di giustizia ha riaffermato questi doveri vincolanti nelle sue misure provvisorie del 26 gennaio. E tutto questo non sarà possibile, ha aggiunto, se non ci sarà un “cessate il fuoco stabile e credibile”.