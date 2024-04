Voci da Gaza: giorno 162

Centosessantaduesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 16 marzo 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Le promesse di controllare la carestia non sono mantenute e i negoziati non portano ad un accordo

Il sesto giorno del mese di Ramadan passa come i giorni precedenti, con la popolazione che vive all’ombra di una vera e propria carestia a causa della mancanza di scorte alimentari. Non si è fatto alcun progresso per quanto riguarda la fornitura di materiali di soccorso a centinaia di migliaia di persone a Gaza City e nel nord.

È stato promesso di aprire panifici per fornire pane a tutti, ma non si è avverato. Anche le promesse di introdurre altri materiali di base che avrebbero potuto aiutare le persone a compensare l’enorme carenza di beni necessari per la sopravvivenza non sono state mantenute.

Per quanto riguarda i negoziati, sono in corso da molto tempo per raggiungere un accordo volto a porre fine all’aggressione sionista contro la Striscia di Gaza, ma non hanno portato a nulla.

Le persone continuano a cercare di sopravvivere in condizioni difficili, nella speranza che questa realtà possa cambiare e, soprattutto, sperano che questo mese non passi senza un accordo per porre fine a questa odiosa aggressione. Dopo che è venuta meno la speranza di un accordo, ora vivono nella paura quotidiana della ripresa delle operazioni militari, in tutti i quartieri, nessuno escluso.

Oggi, quando sono arrivata a casa mia per ispezionarla e pulirla, ho scoperto che era stata chiaramente colpita dal bombardamento di un edificio vicino, poiché anche il vetro rimanente delle finestre e la porta esterna erano rotti. La guardia del palazzo mi ha raccontato che era stata una notte terribile e l’autista, pur abitando in un altro quartiere lontano, continuava a ripetere la stessa frase: “Sono arrivato tardi da te perché la casa dei nostri vicini è stata bombardata di notte e ha chiuso la strada”. Per quanto riguarda la nostra collega di lavoro, quando l’ho chiamata la mattina mi ha detto: “Mio Dio, non abbiamo chiuso occhio a causa del rumore delle granate e dei bombardamenti”.

Oggi sono rimasta sorpresa dal fatto che anche la mia vicina sia venuta ad ispezionare il suo appartamento: si era rifugiata in chiesa con i membri della sua comunità cristina per ripararsi durante l’assalto dell’esercito sionista al nostro quartiere. Durante la nostra conversazione mi ha detto: “Viviamo in condizioni dure e non abbiamo né cibo né pane”. Le sue parole mi hanno sorpreso, perché pensavo che le condizioni fossero migliori all’interno delle chiese, secondo le voci che si erano diffuse in precedenza.

Questi indicatori mostrano che il governo di guerra sionista non ha intenzione

di approvare qualsiasi accordo per porre fine all’odiosa aggressione, o di consentire il ritorno degli sfollati alle loro case, soprattutto perché l’esercito, da più di dieci giorni, è tornato ad agevolare il continuo spostamento dei residenti dalla città di Gaza e dal suo nord verso Il sud, nonostante le sue continue minacce di entrare a Rafah, dove l’esercito ha posizionato un checkpoint a sud della città di Gaza simile al posto di blocco di Erez a nord precedentemente, e attraverso di esso, i passanti vengono schermati attraverso il cancello girevole di ferro (l’atrio) attraverso un’impronta di un occhio. Dopo il posto di blocco è stato allestito anche un bar che offre ospitalità a coloro che riescono ad attraversarlo, mentre coloro la cui uscita non sarà approvata dall’esercito verranno arrestati per essere interrogati.

D’altro canto, l’esercito sionista continua a perseguitare i cittadini che cercano di ottenere aiuti attraverso i punti di accesso, e ogni volta che si tenta a livello locale di organizzare la distribuzione delle derrate alimentari, intende ostacolarlo bombardando i luoghi di distribuzione, come è avvenuto nel nel campo di Nuseirat e alla rotonda del Kuwait a Gaza City, per poi diffondere voci secondo cui il movimento Hamas sequestra questi materiali, per creare maggiore divisione tra le masse.

Questa realtà necessita di maggiore attenzione, poiché il nemico non esita a utilizzare tutti i metodi per destabilizzare i cittadini nel quadro della guerra psicologica che pratica come uno dei metodi di questa brutale aggressione.