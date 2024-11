Voci da Gaza: 8 -18 novembre 2025

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Dal 399esimo al 409esimo giorno della guerra genocida contro Gaza

Dal trentaquattresimo al quarantaquattresimo giorno del secondo anno di guerra genocida contro Gaza, 8 – 18 novembre 2024

*

La Striscia di Gaza è in una guerra di logoramento senza sosta e la gente continua a cercare un’ancora di salvezza.

La realtà nella Striscia di Gaza indica ogni giorno che il governo bellico sionista continua la sua aggressione. Continua a commettere il crimine di genocidio a Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahia, uccidendo centinaia di vittime ogni giorno, con intere famiglie annientate e cancellate dal registro dell’anagrafe civile.

Allo stesso tempo, l’esercito sionista sta attuando il suo piano elaborato per imporre un’altra forma di aggressione, che consiste nel far credere alla gente che esiste una relativa calma nelle aree dichiarate come “zone di combattimento” nel centro e nell’ovest della città di Gaza e reclamare l’esistenza di una “zona sicura” nel sud, mentre allo stesso tempo bombarda molte di quelle aree. Uccide senza sosta in una guerra che prosciuga energie e capacità umane e distrugge ciò che resta delle infrastrutture.

L’esercito sionista prende di mira quotidianamente i rifugi per donne, bambini e uomini sfollati, che si tratti di campi o scuole, nel sud e nel nord, e prende di mira anche mercati, negozi, magazzini di aiuti, nonché automobili e veicoli dei passanti. Ciò si aggiunge al continuo volo dei quadricotteri e all’emissione di strani suoni che suscitano minaccia e terrore nei cuori delle persone, mentre monitorano tutti i loro movimenti e registrano immagini di volti e voci, pronti per il bombardamento diretto se lo spettro di qualcosa appare “mirabile”, anche se si trova tra centinaia di persone.

Nonostante tutto ciò, le persone non hanno altra scelta se non quella di sopravvivere, ma cercano di rompere la barriera dell’attesa per cambiare la loro realtà, lontano dalla paura e dall’esitazione. Insistono nel lavorare duro per far quadrare i conti nonostante la carestia, innovando nella preparazione del cibo con ciò che è disponibile nelle cassette degli aiuti, oltre a riciclare coperte e piumini per realizzare vestiti caldi prima dell’arrivo dell’inverno e inventare nuovi modi per trovare combustibile per cucinare il cibo e far bollire l’acqua.

Molte iniziative educative si sono diffuse nella maggior parte delle regioni e tra tende e centri di accoglienza per continuare l’educazione di bambini, ragazzi e ragazze dopo che il percorso educativo si è interrotto e l’anno accademico precedente è andato perduto.

Le iniziative concrete delle donne sono fonte di ispirazione, così come la persistente ricerca di lavoro da parte delle giovani donne, di persona o a distanza, nonostante le profonde ferite che hanno subito a causa del martirio di mariti, figli, figlie, fratelli e padri, e nonostante la loro sofferenza per l’ esposizione e mancanza di privacy nei mesi passati a causa dei ripetuti sfollamenti forzati e della vita nelle tende e nei centri di accoglienza, oltre alla perdita dei loro piccoli beni e alla estenuante ricerca dei loro bisogni primari. Molte donne e giovani donne hanno deciso di non arrendersi e di andare avanti finché al resto della loro vita.

Anche i bambini che hanno perso il padre hanno iniziato a farsi carico del peso delle loro famiglie. Sono cresciuti e hanno rinunciato ai divertimenti e alla spensieratezza dell’infanzia per assumersi la responsabilità.

Inoltre, molti uomini, nel mezzo di questa guerra brutale che esaurisce tutte le componenti della vita, hanno rinunciato al rispetto delle formalità dello status e si sono aggrappati all’essenza del valore per continuare una vita dignitosa per le loro famiglie. La maggior parte di loro va in bicicletta o viaggia su carri trainati da animali per soddisfare i propri bisogni. Prima dell’aggressione viaggiavano con le loro auto personali, che sono state distrutte a causa della brutale aggressione sionista o hanno smesso di funzionare per mancanza di carburante.

Molti giovani in diversi quartieri si sono anche impegnati a ripulire i loro quartieri dalle macerie e dai rifiuti per aprire la strada a movimenti più facili, ma anche per essere al sicuro dalla diffusione di insetti portatori di malattie per loro e le loro famiglie.

Anche i comitati popolari in varie regioni hanno deciso di affrontare i mercanti di guerra e i ladri e hanno deciso di colpire con il pugno di ferro coloro che cercano di manomettere i mezzi di sussistenza e le capacità della popolazione affinché le cose tornino alla normalità.

Il popolo nel suo insieme sta cercando di svegliarsi dal dolore e di sollevarsi per continuare ad affrontare questa brutale aggressione sionista. Le persone non prestano più attenzione né fanno affidamento in alcun modo sui regimi arabi che sono complici dell’alleanza sionista-americana, e gli appelli sono cessati dopo che è stata rivelata la portata del tradimento e dell’abbandono di quei regimi. Non sperano più dunque che qualsiasi potenziale tregua fornirà loro un barlume di cambiamento serio a questa realtà, piuttosto, si renderanno conto di avere la volontà e l’azione per cambiare.