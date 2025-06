100 mila morti: cosa sappiamo sul vero bilancio delle vittime di Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione a cura di Zona Grigia

Il bilancio delle vittime a Gaza, secondo quanto riportato dal Ministero della Sanità palestinese, sottostima la reale portata della crisi, affermano i ricercatori. Fame, malattie e sparatorie israeliane contro i centri di distribuzione alimentare hanno reso la guerra nella Striscia una delle più sanguinose del ventunesimo secolo.

Di Nir Hasson

Lunedì di questa settimana, il Ministero della Sanità di Hamas nella Striscia di Gaza ha pubblicato un elenco aggiornato delle vittime della guerra, un elenco di 1.227 pagine, ordinato dal più giovane al più anziano. Il documento in lingua araba include il nome completo della persona deceduta, i nomi del padre e del nonno, la data di nascita e il numero del documento d’identità.

A differenza degli elenchi precedenti, questa raccolta indica l’età precisa dei bambini che avevano meno di un anno al momento della morte. Mahmoud al-Maranakh e altri sette bambini sono morti lo stesso giorno della nascita. Altri quattro bambini sono stati uccisi il giorno dopo la loro nascita, altri cinque hanno vissuto fino all’età di due giorni. Solo a pagina 11, dopo 486 nomi, compare il nome del primo bambino che aveva più di sei mesi al momento della morte. I nomi dei minori di 18 anni coprono 381 pagine e ammontano a 17.121 bambini, in totale. Delle 55.202 vittime totali, 9.126 erano donne.

Portavoce, giornalisti e opinionisti israeliani respingono con sdegno i dati del Ministero della Sanità palestinese, sostenendo che siano gonfiati ed esagerati. Ma sempre più esperti internazionali affermano che non solo questa lista, con tutto l’orrore che incarna, è affidabile, ma che potrebbe persino essere molto prudente rispetto alla realtà.

Il Professor Michael Spagat, economista all’Istituto Holloway dell’Università di Londra, è un esperto di fama mondiale sulla mortalità nei conflitti violenti. Ha scritto decine di articoli sulle guerre in Iraq, Siria e Kosovo, tra le altre. Questa settimana, lui e un gruppo di ricercatori hanno pubblicato lo studio più completo ad oggi sul tema della mortalità nella Striscia di Gaza. Con l’aiuto del politologo palestinese Khalil Shikaki, il gruppo ha intervistato 2.000 famiglie a Gaza, per un totale di quasi 10.000 persone.

Hanno concluso che, a gennaio 2025, circa 75.200 persone sono morte di morte violenta a Gaza durante la guerra, la stragrande maggioranza causata dal fuoco israeliano.

All’epoca, il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza stimava il numero di morti dall’inizio della guerra a 45.660.

In altre parole, i dati del Ministero della Sanità sottostimavano il totale reale di circa il 40%.

Lo studio non è ancora stato sottoposto a valutazione paritaria, è stato pubblicato come “prestampa”, ma i suoi risultati sono molto simili a quelli di uno studio condotto con metodi completamente diversi e pubblicato lo scorso gennaio dai ricercatori dell’Istituto di Igiene e Medicina Tropicale di Londra. Lo stesso gruppo ha stimato che la discrepanza tra i dati del Ministero della Sanità e le cifre reali sia pari a circa il 40%.

Un altro rapporto, pubblicato questa settimana da Matthew Ghobrial Cockerill, dottorando in storia alla Scuola di Economia di Londra, e realizzato per l’organizzazione Action on Armed Violence (Azione Contro la Violenza Armata), cita anch’esso numeri superiori a quelli forniti dal Ministero della Sanità di Gaza. Cockerill e il suo gruppo hanno esaminato i nomi di 1.000 bambini su 3.000 che il Ministero della Sanità ha cancellato dai suoi elenchi e hanno concluso che, nonostante la cancellazione, esistono prove concrete che la maggior parte di quei bambini sia stata uccisa.

Lo studio di Spagat e dei suoi colleghi cerca anche, per la prima volta, di rispondere alla domanda sull’eccesso di mortalità nella Striscia. In altre parole, quante persone sono morte a causa degli effetti indiretti della guerra: fame, freddo, malattie incurabili a causa della distruzione del sistema sanitario e altri fattori.

Durante il primo anno di guerra, ricercatori e medici hanno pubblicato diverse stime sul tasso di mortalità in eccesso, la maggior parte delle quali si sono rivelate fortemente esagerate. Secondo il nuovo sondaggio, il numero di decessi in eccesso fino a gennaio era di 8.540. Si tratta di un numero enorme per qualsiasi parametro, ma basso rispetto alle stime secondo cui decine di migliaia di persone sarebbero morte a Gaza a causa di fame e malattie.

Haaretz ha parlato con diversi esperti sull’argomento. La risposta convenzionale è che prima della guerra, la salute della popolazione della Striscia di Gaza e le condizioni del sistema sanitario erano relativamente buone, certamente rispetto ad altri luoghi afflitti da conflitti in corso, come l’Africa o lo Yemen. Ad esempio, il tasso di vaccinazione a Gaza era molto alto, in parte grazie a un impegno pluriennale dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Un’altra spiegazione proposta dai ricercatori per quello che in precedenza era un tasso di mortalità in eccesso relativamente basso è la struttura sociale e comunitaria di Gaza. Le reti di sostegno familiare hanno dimostrato la loro efficacia in tempi di fame e privazioni, e a quanto pare hanno salvato molti abitanti di Gaza dalla morte. Spagat valuta positivamente anche l’attività delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni umanitarie, che durante il primo anno di guerra sono riuscite a nutrire la popolazione e a prendersi cura del suo stato di salute.

Tutte queste misure di protezione, sottolinea Spagat, sono state efficaci solo durante quel primo anno. Nell’ultimo semestre, è emerso chiaramente che la popolazione di Gaza è sempre meno in grado di proteggersi dall’eccesso di mortalità.

In primo luogo, lo sfollamento del 90% dei residenti della Striscia e il collasso del sistema sanitario hanno portato a un calo del tasso di vaccinazione. Inoltre, l’esposizione al freddo, al caldo, agli incidenti, all’affollamento e alle malattie nelle tendopoli in cui ora vive la maggior parte degli abitanti di Gaza li ha resi sempre più vulnerabili. La carenza di cibo e la neutralizzazione di gran parte delle attività delle Nazioni Unite a Gaza, in seguito all’assedio totale durato 78 giorni (2 marzo – 19 maggio), e all’assedio parziale che si protrae da oltre un mese, stanno causando una carenza di vitamine, minerali e proteine, che compromette il sistema immunitario dei cittadini di Gaza. La continua distruzione degli ospedali e del resto delle infrastrutture mediche della Striscia è aumentata notevolmente dalla ripresa delle ostilità. La conclusione di questi sviluppi è che è molto probabile che Gaza continuerà a registrare ondate di mortalità eccessiva nel prossimo futuro. “Ipotizzerei che il rapporto tra morti non violente e violente sia aumentato dallo studio di gennaio”, afferma Spagat.

NELLA “LEGA AFRICANA”

Nel frattempo, anche senza le previste future ondate di mortalità eccessiva, la combinazione di vittime di violenza e di coloro che sono morti per malattie e fame ha portato alla morte di 83.740 persone prima di gennaio, tenendo conto dell’indagine e della mortalità eccessiva. Da allora, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, sono state uccise più di 10.000 persone, e questo numero non include coloro che rientrano nella categoria della mortalità eccessiva. Il risultato è che, anche se la guerra non ha ancora superato la soglia dei 100.000 morti, ci è molto vicina.

Questi dati, afferma Spagat, posizionano la guerra nella Striscia di Gaza come uno dei conflitti più sanguinosi del ventunesimo secolo. Anche se il numero complessivo di vittime di guerra in Siria, Ucraina e Sudan è più alto in entrambi i casi, Gaza è apparentemente al primo posto in termini di rapporto tra combattenti e non combattenti uccisi, nonché in termini di tasso di mortalità in rapporto alla popolazione. Secondo i dati dell’indagine, coerenti con quelli del Ministero della Salute palestinese, il 56% delle vittime erano bambini fino a 18 anni o donne. Si tratta di un dato eccezionale se confrontato con quasi tutti gli altri conflitti dalla Seconda Guerra Mondiale.

I dati raccolti e pubblicati da Spagat indicano che la percentuale di donne e bambini uccisi per morte violenta a Gaza è più del doppio rispetto a quasi tutti gli altri conflitti recenti, tra cui, ad esempio, le guerre civili in Kosovo (20%), Etiopia settentrionale (9%), Siria (20%), Colombia (21%), Iraq (17%) e Sudan (23%).

Un altro dato estremo riscontrato nello studio è la percentuale di vittime rispetto alla popolazione. “Penso che siamo probabilmente a qualcosa come il 4% della popolazione uccisa”, dice Spagat, aggiungendo: “Non sono sicuro che ci sia un altro caso in questo secolo che abbia raggiunto un numero così alto.

“Dovrei dare un’altra occhiata ai nuovi dati provenienti dal Sudan, e c’è controversia riguardo alla Repubblica Democratica del Congo. Ma siamo al livello dell’Africa, non del Medio Oriente.” Non è una buona comparazione.

Nonostante questi numeri, Spagat non ha fretta di usare il termine “Genocidio”, adottato da gran parte della comunità internazionale di ricercatori sui conflitti in relazione alla guerra di Gaza. “Non credo che questo sondaggio possa emettere un verdetto su questa questione”, afferma. È ancora necessario dimostrare l’intenzione di Israele di perpetrare un Genocidio, aggiunge, ma “credo che il Sudafrica avesse solide basi da presentare” alla Corte Internazionale di Giustizia.

Lo scenario migliore, afferma, è che ciò che sta accadendo a Gaza equivalga “solo” a una Pulizia Etnica.

In contrasto con la ricchezza di dati, offerti dagli elenchi ufficiali dei ministeri e dagli studi di ricerca, che corroborano i numeri del Ministero della Sanità di Gaza, il silenzio dei portavoce ufficiali israeliani sul numero delle vittime è impressionante. La guerra del 7 ottobre è la prima in cui le Forze di Difesa Israeliane non hanno fornito stime del numero di civili nemici uccisi. L’unica cifra che l’Unità del Portavoce dell’IDF e altri portavoce ufficiali israeliani ripetono è di 20.000 terroristi di Hamas e di altre organizzazioni uccisi. Tale cifra non è supportata da un elenco di nomi o da altre prove o fonti.

Secondo Spagat, si è tentato di contare il numero di nomi di terroristi pubblicati da Israele. Il suo gruppo è riuscito a raggiungere alcune centinaia, ma è difficile compilare una lista anche solo di mille, afferma.

Anche Cockerill sostiene che tale numero non sia credibile. “Sulla base di un modello storico estremamente coerente”, afferma, “sappiamo che in generale almeno il doppio dei combattenti saranno feriti rispetto a quelli uccisi. Quindi, se Israele afferma che 20.000 sono stati uccisi, presumiamo che almeno 40.000 siano rimasti feriti, e non ha senso che Hamas avesse 60.000 militanti”. Cockerill afferma che Israele sta “manipolando il numero dei combattenti” principalmente con due metodi. “Uno è ridefinire i civili che lavorano per il governo come combattenti, l’altro è quello delle ‘zone di uccisione'”, in cui chiunque venga ucciso è considerato un combattente. In un modo o nell’altro, anche accettando la cifra ufficiale, si arriva comunque a un rapporto di quattro civili uccisi per ogni militante di Hamas.

Questo è molto lontano dalle dichiarazioni dei portavoce israeliani, che parlano di una proporzione di 1:1.

La recente ricerca solleva una domanda: se il numero di morti è effettivamente significativamente superiore a quanto riportato dal Ministero della Sanità di Gaza, dove sono i corpi? I registri del ministero si basano principalmente sui corpi portati agli obitori degli ospedali.

Spagat e altri ricercatori ritengono che migliaia di persone siano ancora sepolte sotto le macerie di decine di migliaia di edifici nella Striscia, e quindi i loro nomi non compaiono negli elenchi. Alcune persone si trovavano vicino all’epicentro delle esplosioni e di loro non rimane nulla. Ma questo non può spiegare completamente la disparità tra il Ministero della Sanità e l’indagine.

Un’altra spiegazione suggerita da Spagat è che le famiglie che hanno perso i propri cari li abbiano semplicemente sepolti senza portare i corpi in ospedale e senza segnalare i decessi al Ministero della Sanità. “Alcune famiglie semplicemente non vogliono denunciare o non sono in grado di farlo”, afferma Korkil. “Forse muoiono i genitori, e poi i figli, e poi rimane un bambino di 8 anni. Come farà un bambino di 8 anni a denunciare tutto questo?”

“POSSO MORIRE, PER FAVORE?”

All’Ospedale Nasser, nella città di Khan Yunis, le statistiche assumono una forma concreta. “Ogni giorno si affrontano casi di traumi, ferite da esplosione e schegge”, afferma il dottor Goher Rahbour, un chirurgo britannico tornato a casa la scorsa settimana dopo un mese trascorso all’Ospedale di Gaza. “Ogni due o tre giorni si verificava un incidente con un gran numero di vittime, e poi il pronto soccorso era completamente invaso, un caos totale”.

Un caso che rimane indelebilmente impresso nella memoria di Rahbour è quello di un ragazzo di 15 anni la cui intera famiglia è stata uccisa e che è rimasto lui stesso ferito e paralizzato. “Ha una scheggia che gli ha attraversato il midollo spinale, quindi è paraplegico, il che significa che non ha più sensibilità sotto la vita o all’ombelico.

“Vive a Gaza da 15 anni, sa cosa lo aspetta, cosa aspetta a Gaza un quindicenne su una sedia a rotelle. Niente famiglia, niente fisioterapia, tutte queste cose che diamo per scontate.

“Così va in giro per l’ospedale e ci chiede: ‘Posso morire, per favore?'”

Anche se Israele da un mese consente l’ingresso a Gaza di una fornitura limitata di cibo tramite le Nazioni Unite e la Fondazione Umanitaria Israeliano-Americana per Gaza, la situazione nutrizionale nella Striscia continua a peggiorare. Il mese scorso, 5.452 bambini sono stati ricoverati in ospedale per grave malnutrizione, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (UN.OCHA).

“La gente è semplicemente scarna”, dice Rahabour. “Si possono vedere le ossa del loro viso, l’aspetto curvo, le mascelle sporgenti. Per un mese, non ho visto frutta, verdura, carne o pesce qui.

“Hanno il latte artificiale che possono dare ai bambini dai sei mesi ai cinque anni. Così ho chiesto cosa succede se arriva un bambino di sette anni affamato. Mi dispiace, dobbiamo salutarli e mandarli a casa a morire”.

Il Dottor Rahabour e altri medici nella Striscia affermano che la situazione sanitaria generale della popolazione sta peggiorando costantemente a causa della fame e degli sfollamenti. “Si vede che il corpo non ha la capacità di guarire le ferite”, afferma la Dottoressa Victoria Rose, una chirurga britannica che è stata volontaria nella Striscia di Gaza fino a tre settimane fa.

“Una delle prime cose che si perde con la malnutrizione è la capacità di combattere le infezioni”, aggiunge. “I bambini hanno pochissime capacità di guarigione e vivono in tende. Non ci sono servizi igienici, non c’è un sistema fognario o cose del genere. Tutto è stato distrutto e l’acqua pulita sta finendo. Tutto questo combinato significa che non si riesce a ottenere nulla di pulito, quindi la guarigione non può avvenire senza infezioni.

Come se la fame non bastasse, centinaia di persone sono state uccise nelle ultime settimane dal fuoco nemico mentre si recavano a ritirare cibo dai centri di distribuzione. Due settimane dopo il suo arrivo all’Ospedale Nasser, il 1° giugno, Goher Rahabour osservò che il quadro delle ferite era cambiato. Invece di ferite da esplosione e detonazione, molte più persone iniziarono ad arrivare con proiettili nel corpo, dopo che le truppe israeliane avevano aperto il fuoco sulla folla affamata. Il primo giorno, ricorda, arrivarono 150 o 200 feriti, oltre a 30 morti. “Alcuni di loro si vede chiaramente che sono stati colpiti mentre giacevano a terra, cercando di sfuggire ai colpi. La maggior parte erano giovani uomini, ma c’era una donna sulla trentina, incinta di 24 settimane. Il proiettile ha attraversato il feto. È sopravvissuta, ma ha dovuto subire un’isterectomia, quindi niente più figli. Quando abbiamo aperto l’addome, abbiamo potuto vedere la mano e il piede formato del feto morto.

“Io resto lì a fissarli, tipo, ma l’anestesista palestinese, il ginecologo e l’infermiere strumentista si comportano come se fosse normale. È perché lo hanno visto più e più volte.

Diventi semplicemente insensibile.

“È tutto come se fosse normale”.