Le organizzazioni umanitarie internazionali che operano nei territori palestinesi occupati avvertono che le recenti misure di registrazione adottate da Israele rischiano di bloccare le operazioni delle ONG internazionali in un momento in cui i civili hanno un bisogno umanitario acuto e diffuso, nonostante il cessate il fuoco a Gaza. Il 30 dicembre, 37 ONG internazionali hanno ricevuto la notifica ufficiale che la loro registrazione scadrà il 31 dicembre 2025. Ciò darà inizio a un periodo di 60 giorni al termine del quale le ONG internazionali saranno tenute a cessare le loro operazioni a Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Le ONG internazionali sono parte integrante della risposta umanitaria e collaborano con le Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile palestinese per fornire assistenza salvavita su larga scala. Le Nazioni Unite, il Team umanitario nazionale e i governi donatori hanno ripetutamente affermato che le ONG internazionali sono indispensabili per le operazioni umanitarie e di sviluppo e hanno esortato Israele a invertire la rotta.

Nonostante il cessate il fuoco, i bisogni umanitari rimangono estremi. A Gaza, una famiglia su quattro sopravvive con un solo pasto al giorno. Le tempeste invernali hanno causato lo sfollamento di decine di migliaia di persone, lasciando 1,3 milioni di persone con urgente bisogno di un riparo. Le ONG internazionali forniscono più della metà di tutti gli aiuti alimentari a Gaza, gestiscono o sostengono il 60% degli ospedali da campo, realizzano quasi tre quarti delle attività relative agli alloggi e ai beni non alimentari e forniscono tutte le cure ai bambini affetti da malnutrizione acuta grave. La loro rimozione comporterebbe la chiusura delle strutture sanitarie, l’interruzione della distribuzione di cibo, il collasso dei canali di approvvigionamento degli alloggi e l’interruzione delle cure salvavita. In Cisgiordania, le continue incursioni militari e le violenze dei coloni continuano a causare sfollamenti. Ulteriori restrizioni alle ONG internazionali ridurrebbero drasticamente la portata e la continuità dell’assistenza salvavita in un momento critico.

I recenti sforzi volti a valutare l’impatto della cancellazione delle ONG internazionali attraverso metriche selettive non riescono a cogliere il modo in cui l’assistenza umanitaria viene fornita nella pratica. L’accesso umanitario deve essere misurato in base al fatto che i civili ricevano l’assistenza giusta, nel posto giusto e al momento giusto.

Le ONG internazionali operano nel rispetto di rigorosi quadri di conformità imposti dai donatori, che includono audit, controlli sul finanziamento del terrorismo e requisiti di due diligence conformi agli standard internazionali. Dal 7 ottobre 2023 sono stati uccisi più di 500 operatori umanitari. Le ONG internazionali non possono trasferire dati personali sensibili a una parte in conflitto, poiché ciò violerebbe i principi umanitari, il dovere di diligenza e gli obblighi di protezione dei dati. Le false narrazioni delegittimano le organizzazioni umanitarie, mettono in pericolo il personale e compromettono la fornitura di assistenza.

Non si tratta di una questione tecnica o amministrativa, ma di una scelta politica deliberata con conseguenze prevedibili. Se le registrazioni saranno lasciate scadere, il governo israeliano ostacolerà l’assistenza umanitaria su larga scala. L’accesso umanitario non è facoltativo, condizionato o politico. È un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale umanitario. Questa mossa creerebbe anche un pericoloso precedente, estendendo l’autorità israeliana sulle operazioni umanitarie nei territori palestinesi occupati, in contrasto con il quadro giuridico internazionalmente riconosciuto che disciplina il territorio e il ruolo dell’Autorità palestinese.

Chiediamo al governo israeliano di sospendere immediatamente le procedure di cancellazione dal registro e di revocare le misure che ostacolano gli aiuti umanitari. Esortiamo i governi donatori a utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per garantire la sospensione e la revoca di tali misure. Le operazioni umanitarie indipendenti e basate su principi devono essere protette per garantire che i civili possano ricevere gli aiuti di cui hanno urgente bisogno.

Nota per i redattori:

Il ruolo delle ONG internazionali è insostituibile in tutti i settori umanitari:

Sanità: le ONG internazionali gestiscono o sostengono circa il 60% degli ospedali da campo di Gaza. La cancellazione dal registro comporterebbe la chiusura immediata di circa un terzo delle strutture sanitarie.

Sicurezza alimentare: nel 2024 le ONG internazionali hanno fornito più della metà di tutti gli aiuti alimentari, compresa la maggior parte dei punti di distribuzione di pasti cucinati.

Alloggi: le ONG internazionali hanno realizzato quasi tre quarti di tutte le attività relative agli alloggi e ai beni non alimentari. Attualmente sono in fase di approvvigionamento da parte delle ONG internazionali circa 600.000 articoli per gli alloggi.

Acqua e servizi igienico-sanitari: le ONG internazionali forniscono il 42% di tutti i servizi WASH, compresa la prevenzione e la risposta alle epidemie di diarrea acquosa acuta.

Nutrizione: le ONG internazionali sostengono tutti e cinque i centri di stabilizzazione che curano i bambini affetti da malnutrizione acuta grave, rappresentando il 100% della capacità di cura di Gaza.

Azione contro le mine: le ONG internazionali forniscono oltre la metà di tutti i finanziamenti per la bonifica dei rischi esplosivi. La rimozione delle ONG internazionali comporterebbe una riduzione della capacità fino al 100%.

Istruzione: le ONG internazionali gestiscono o sostengono circa il 30% delle attività di istruzione di emergenza, che già raggiungono solo una percentuale limitata della popolazione in età scolare.

Le organizzazioni umanitarie che operano secondo principi etici non possono trasferire dati personali sensibili relativi al personale nazionale o alle loro famiglie. Ciò è in linea con i principi umanitari, gli obblighi di diligenza e gli standard globali di protezione dei dati applicati in tutti i contesti.

Le restrizioni imposte alle ONG internazionali hanno un impatto diretto anche sulle organizzazioni partner palestinesi e israeliane, compromettendo la capacità di risposta locale, interrompendo i flussi di finanziamento e indebolendo la fornitura di servizi a livello comunitario in tutti i settori.

Le ONG internazionali sono legalmente autorizzate a operare e rimangono impegnate a fornire assistenza umanitaria attraverso i sistemi di coordinamento delle Nazioni Unite e le partnership locali, continuando al contempo a cercare di ottenere la rimozione delle misure che ostacolano la fornitura di aiuti.

