Come gli archeologi israeliani legittimano l’annessione

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Rafi Greenberg, Tel Aviv, June 2024. (Oren Ziv)

Di Dikla Taylor-Sheinman

Il 2 aprile, la Israel Exploration Society ha cancellato bruscamente quello che sarebbe stato il più grande e prestigioso raduno annuale di archeologi del Paese. Il Congresso Archeologico, un appuntamento annuale da quasi 50 anni, è stato annullato dagli organizzatori in seguito alle pressioni del Ministro del Patrimonio di estrema destra Amichai Eliyahu per escludere il professore dell’Università di Tel Aviv Raphael (Rafi) Greenberg. “Non lascerò che le erbacce selvagge del mondo accademico che lavorano per promuovere il boicottaggio dei loro colleghi archeologi sputino nel pozzo del patrimonio da cui si abbevera il popolo di Israele”, ha scritto il ministro su X.

Agli occhi di Eliyahu e delle ONG di destra che si sono agitate per l’estromissione di Greenberg, l’offesa più immediata del professore è stata una lettera aperta scritta un mese prima. In essa aveva esortato i colleghi israeliani e internazionali a boicottare la “Prima conferenza internazionale sull’archeologia e la conservazione dei siti della Giudea e della Samaria” che si sarebbe tenuta presso il lussuoso Dan Jerusalem Hotel, nella metà orientale della città – la prima del suo genere tenuta in un territorio occupato riconosciuto a livello internazionale.

Anche se il Congresso archeologico si è svolto online la scorsa settimana con la partecipazione di Greenberg, le polemiche che hanno accompagnato entrambe le conferenze sollevano questioni morali e politiche più profonde sul ruolo della comunità archeologica israeliana, mentre Israele intensifica l’assalto al patrimonio culturale palestinese e ai siti religiosi a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, e il governo si muove verso l’annessione della Cisgiordania – in parte attraverso l’arma dell’archeologia stessa.

A maggio, il Ministero del Patrimonio israeliano ha ufficialmente avviato gli scavi di Sebastia, a nord di Nablus, in Cisgiordania, con l’intenzione di trasformare il sito in un “parco nazionale dello Shomron”, separando l’acropoli e l’antico villaggio dalla città palestinese a cui è collegato.

Ma lo sviluppo più significativo è iniziato nel luglio 2024, quando il deputato Amit Halevi del partito Likud di Netanyahu ha presentato un emendamento legislativo che cerca di applicare le leggi israeliane sulle antichità alla Cisgiordania. Nello specifico, la proposta di legge estenderebbe la giurisdizione dell’Autorità israeliana per le antichità (IAA) dal territorio di Israele all’Area C della Cisgiordania – circa il 60% del territorio palestinese occupato da Israele.

La proposta di legge rappresenta il culmine di una campagna quinquennale condotta dai consigli regionali dei coloni e dai gruppi di estrema destra per dipingere i palestinesi come una minaccia esistenziale ai cosiddetti siti del patrimonio “nazionale” (cioè ebraico) in Cisgiordania. L’ONG israeliana di sinistra Emek Shaveh ha definito la legislazione un “esperimento per ottenere l’annessione attraverso le antichità”.

La resistenza dell’IAA a estendere il suo raggio d’azione in Cisgiordania può aver rallentato lo slancio, ma non ha fatto deragliare l’obiettivo più grande. In quella che sembra essere una svolta strategica, i legislatori, durante le recenti riunioni della commissione, hanno proposto di formare un nuovo organismo sotto il Ministero dei Beni culturali per gestire le attività in tutta la Cisgiordania, non solo nell’Area C. Questa mossa evita la controversia, ma mira allo stesso risultato: imporre la legge civile israeliana sulle antichità della Cisgiordania.

In effetti, questa soluzione ha avuto un impatto molto minore da parte dell’establishment archeologico. Con l’eccezione di Emek Shaveh, cofondata da Greenberg, la resistenza della comunità archeologica alla proposta di legge è stata in gran parte incentrata sulle sue implicazioni per l’archeologia israeliana e la reputazione internazionale di Israele.

+972 Magazine ha incontrato Greenberg per discutere di cosa significherebbe quest’ultima legislazione per i palestinesi della Cisgiordania – che alcuni degli oppositori più pubblici hanno completamente omesso di menzionare – che già soffrono di livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni sostenuti dallo Stato. Tra le altre cose, abbiamo esplorato il difficile rapporto tra archeologi israeliani e palestinesi, la “politicizzazione” dell’archeologia israeliana, gli appelli liberali alla libertà accademica e perché l’archeologia israeliana ha poco da dire sulla distruzione di Gaza.

L’intervista è stata modificata per ragioni di lunghezza e chiarezza.

Per cominciare, considera il rinvio del Congresso archeologico di aprile, dopo che il ministro del Patrimonio si è agitato per bloccare la sua partecipazione, come uno sviluppo positivo o negativo?

Ho avuto un rapporto complicato con la comunità archeologica per decenni, perché sono stato molto critico nei confronti di quella che chiamo l’eredità coloniale dell’archeologia israeliana. Ma questa conferenza è stata organizzata da un gruppo di archeologi più giovani. È stata un’occasione per parlare – almeno per qualche minuto – di alcune questioni delicate in un contesto pienamente archeologico.

Avrei parlato di quella che [l’archeologo greco e professore della Brown University] Yanis Hamilakis e io chiamiamo “archeologizzazione” della Grecia e di Israele. Si tratta di due Paesi che dal XVIII e XIX secolo sono stati apprezzati dall’Occidente quasi esclusivamente per il loro passato. E storicamente questo ha fatto sì che l’Occidente, e più tardi il movimento sionista, sottovalutassero chiunque vivesse nel Paese, che presumibilmente non aveva una comprensione adeguata del passato.

Nella relazione che avrei letto alla conferenza, sostenevo che l’archeologia ha avuto un ruolo in questa [disumanizzazione dei palestinesi] ed è iniziata non con l’archeologia israeliana, ma con la vera e propria archeologia coloniale del XIX secolo – archeologia britannica, tedesca e francese. Gli israeliani hanno poi ereditato questo [retaggio] e, in quanto colonia di coloni, era conveniente continuare a mantenere questo punto di vista.

Questo tipo di approccio primitivo all’archeologia è quello che anima i gruppi di coloni e persone come il Ministro del Patrimonio di Israele. [Secondo loro, solo le persone legate a specifiche antichità di epoche e culture specifiche hanno diritto al Paese, mentre gli altri non hanno diritto alla terra, alle sue antichità, a nulla.

Quindi, da un lato, sono stato piacevolmente sorpreso che il mio articolo sia stato accettato; è stata un’occasione per presentarlo alla comunità archeologica, che in generale non vuole parlare di questo tema. Allo stesso tempo, si è creato uno scontro tra gli organizzatori della conferenza e gli agitatori di destra, che mi hanno inserito nella loro lista nera per molto tempo.

Ma il contesto dello scontro tra il Ministro del Patrimonio e gli organizzatori della conferenza era tale da riverberare una lotta più ampia in Israele tra le cosiddette forze pro-democratiche e le cosiddette forze autoritarie o etnocratiche in Israele. Una significativa pluralità di archeologi appartiene al campo liberaldemocratico e per loro la conferenza è diventata una questione di libertà accademica e di espressione.

Per questo motivo, per la maggior parte dei miei colleghi archeologi [e per gli organizzatori della conferenza] è stato facile prendere le mie parti. O – come mi ha scritto uno dei miei ex studenti su WhatsApp – “insistono sul diritto di non ascoltarti, di poter scegliere di ignorarti”. Non avevano intenzione di lasciare che il ministro del Patrimonio facesse questa scelta per loro.

Sebbene la sessione in cui ho presentato la scorsa settimana sia stata ben frequentata, con oltre 120 partecipanti, si è trattato di un breve intermezzo di 15 minuti in quella che è stata una bolla isolata. Sono state lette circa 12 relazioni su scavi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est da parte dell’Università di Tel Aviv e di altri ricercatori o da studiosi dell’Università di Ariel [nell’insediamento di Ariel in Cisgiordania] – relazioni che sarebbero state escluse dalla maggior parte delle sedi internazionali. Nella stessa settimana, uno studioso dell’Università di Ariel è stato escluso dalla Conferenza archeologica mondiale.

Nelle loro argomentazioni a favore dell’estensione della giurisdizione degli IAA alla Cisgiordania, le ONG di destra dei coloni sostengono che i palestinesi in Cisgiordania non solo non hanno idea di come prendersi cura delle antichità in loro possesso, ma le stanno attivamente distruggendo, vandalizzando e rubando. Può parlare delle iniziative legislative in corso alla Knesset per ampliare la giurisdizione dell’IAA? Che rapporto ha con l’annessione?

Lo stereotipo che lei ha menzionato del fatto che la popolazione locale non si prende cura delle antichità o le distrugge è vecchio come l’archeologia stessa. E poi, qui in Israele, c’è un ulteriore strato di ciò che i colonialisti considerano un diritto divino e storico alla terra.

Ma la mossa in sé di estendere la giurisdizione dell’IAA alla Cisgiordania è molto politica, perché i coloni non hanno un vero interesse per l’archeologia. In effetti, il sionismo è stato piuttosto lento ad adottare l’archeologia in Israele come veicolo per [stabilire un legame ebraico con la terra] perché le antichità [ebraiche] qui in Israele non sono troppo impressionanti o evidenti, e ce ne sono solo poche.

Non è come i templi greci che, come dice il mio collega Yanis Hamilakis, sono come scheletri in tutta la Grecia; si possono vedere e indicare marmi bianchi e colonne ovunque. In Israele, la maggior parte delle antichità che si vedono probabilmente non sono ebraiche. Se si cammina per la campagna e si vede un edificio in rovina o un castello, è probabile che sia islamico, cristiano o altro.

Quindi l’archeologia non dà ai coloni un punto di aggancio molto evidente al paesaggio. Eppure i coloni sostengono che tutta la Cisgiordania, sotto la superficie, è fondamentale per la storia ebraica – che è dove è stata scritta la Bibbia.

Quando mi sono occupato di catalogare tutti i siti di antichità conosciuti, rilevati e scavati in Cisgiordania e ho poi cercato di tradurli in una mappa dei punti del patrimonio, solo un’esigua minoranza di siti ha potuto essere attribuita con certezza a uno specifico gruppo etnico o religioso. La maggior parte dei siti è eclettica, con materiale precedente all’ebraismo di migliaia di anni. Ci sono cose successive ai tempi dell’indipendenza ebraica nella Palestina [antica], provenienti da diverse dinastie islamiche e dal controllo cristiano.

Se si prende una qualsiasi fetta della storia di Israele-Palestina, in qualsiasi momento, non si troverà un’unica cultura omogenea in tutto il paesaggio. Non esiste un’epoca in cui tutti in questo Paese fossero ebrei, islamici, cristiani o altro. L’archeologia, nella sua essenza, non fornisce quel tipo di certezza e purezza che i ministri del governo etnocratico di destra potrebbero desiderare. Quindi devono inventarla. E poi dicono che i palestinesi stanno danneggiando questo [patrimonio esclusivamente ebraico] e quindi lo useremo come mezzo per accaparrarci altra terra.

Quindi [i coloni] hanno una visione molto strumentale di ciò che l’archeologia può dare loro. Non si tratta affatto di antichità, ma di utilizzare efficacemente le antichità come un altro modo per acquisire proprietà immobiliari. Noi di Emek Shaveh lo chiamiamo “armamento dell’archeologia”, o “modello Elad”, dopo quello che è successo nel quartiere di Silwan a Gerusalemme Est. Lì, i coloni ebrei hanno acquisito non solo case [palestinesi] ma anche ampi tratti di spazio archeologico vuoto. E collegando le case acquisite con lo spazio archeologico, sono arrivati a controllare tutta Silwan, o almeno il quartiere di Wadi Hilweh. Il modello di Elad è quello che i coloni stanno cercando di imprimere in Cisgiordania.

Sembra che l’archeologia venga strumentalizzata nello stesso modo in cui le zone di tiro, le riserve naturali e le dichiarazioni di terra demaniale sono state usate come armi contro i palestinesi in Cisgiordania nei decenni successivi alla guerra del 1967 e alla conseguente occupazione della Cisgiordania da parte di Israele.

Esattamente.

Emek Sheveh inquadra queste mosse legislative come un altro passo verso l’annessione della Cisgiordania. Per rispondere a questa domanda, Israele non ha già annesso di fatto la Cisgiordania? I siti archeologici in Cisgiordania sono oggi sotto la giurisdizione dell’Amministrazione Civile (un ramo dell’esercito israeliano), quindi c’è già un organismo israeliano che si occupa delle antichità in Cisgiordania. E l’IAA, che dovrebbe operare solo in Israele, è entrato a sua volta in Cisgiordania. Questa spinta legislativa è per lo più simbolica? In che modo rappresenta un cambiamento concreto rispetto allo status quo?

Il modo in cui le cose hanno funzionato finora – che l’Amministrazione civile israeliana ha un proprio set archeologico nell’Area C della Cisgiordania, separato da Israele – è stato super conveniente per i miei amici accademici israeliani [liberali]. Tutti i lavori archeologici israeliani nella Cisgiordania occupata sono svolti in base a un quadro giuridico che ha occasionalmente ricevuto il timbro di approvazione da parte dell’Alta Corte israeliana, secondo cui l’occupazione israeliana è una situazione temporanea e l’Amministrazione civile è al suo posto solo per favorire gli interessi delle persone che vivono in quel territorio fino al raggiungimento di un accordo sullo status definitivo. Così gli studiosi della Hebrew University, dell’Università di Tel Aviv e dell’Università di Haifa possono sostenere che il loro lavoro in Cisgiordania è legale perché conforme ai vincoli imposti dall’Amministrazione civile israeliana.

Ora, questa iniziativa di consegnare la Cisgiordania all’IAA fa saltare la loro copertura. L’Autorità israeliana per le antichità sta fondamentalmente annettendo le antichità della Cisgiordania a Israele, e quindi la legge israeliana si applicherà a quei siti e qualsiasi cosa facciate [in Cisgiordania], in pratica riconoscerete questa legge annessionista. Questo mette gli accademici e l’IAA in una situazione molto scomoda.

Nir Hasson ha scritto su Haaretz che l’attuale proposta di legge per estendere la giurisdizione dell’IAA “trasforma ufficialmente l’archeologia israeliana in un piccone con cui scavare per favorire l’apartheid”. Lei ha scritto molto sull’archeologia israeliana in Cisgiordania dal 1967. Come si rapportava l’archeologia israeliana a questo territorio occupato prima degli ultimi decenni?

Penso che questa [visione dell’archeologia israeliana] appartenga in realtà alle basi coloniali del sionismo e di Israele stesso. Una delle cose date per scontate in questa visione coloniale del mondo è [l’idea che] “se amiamo le antichità e tutto ciò che vogliamo fare è scoprire gli ultimi 3.000 o 10.000 anni, allora perché non ci dovrebbe essere permesso di farlo? Noi rappresentiamo la scienza, la cultura, il progresso”.

Insisto nel dire questo perché [durante il XVIII e il XIX secolo] gli studiosi o gli scavatori in arrivo erano ugualmente sprezzanti nei confronti degli abitanti musulmani, cristiani o ebrei che incontravano qui, rappresentanti di un passato che doveva essere superato dalla scienza. [Per loro, scavare le antichità era semplicemente la cosa giusta da fare, ovunque.

Voglio sottolineare che [l’espropriazione palestinese per mano dell’archeologia israeliana] viene troppo spesso presentata come se gli archeologi israeliani scavassero materiale ebraico per sostenere l’appropriazione ebraica della terra. Ma la questione è più profonda: ogni lavoro che facciamo, che sia su un sito dell’età del bronzo o del neolitico, è considerato buono perché lo facciamo per amore della scienza.

La recente legislazione è imbarazzante per coloro che aderiscono a questa visione, perché ora improvvisamente l’archeologia viene “politicizzata”, come se finora non fosse stata politica. Ho sempre più cercato di dimostrare ai miei colleghi, e in generale, che questa posizione titolata e presumibilmente apolitica è politica. Non è che ci si sveglia pensando: come farò a strumentalizzare l’archeologia per conquistare questa collina o questa valle? È più che altro: se il confine con la Siria è stato aperto e c’è un meraviglioso sito della prima età del bronzo da scavare, allora l’archeologo va oltre il confine nel fine settimana per vedere le antichità vicino a Quneitra. Sto parlando per ipotesi, ma non mi stupirei se fosse già successo.

In ebraico si dice, po’al yotseh – “fa parte del territorio”. È quello che succede: quando Israele occupa un luogo, gli archeologi lo seguono subito, a volte nel giro di pochi giorni.

Sembra quindi che quella a cui stiamo assistendo ora sia una strategia molto sfacciata dei coloni per acquisire più territorio in Cisgiordania.

Sì – se si ingrandisce la Valle del Giordano, per esempio, si troverà l’archeologia coinvolta. Anche in questo caso, gli archeologi sono lì solo per fare scienza. È solo conveniente che la scienza si trovi proprio accanto a un avamposto di coloni. Così diventa parte del recinto [della terra palestinese] – del circondare questi pastori e piccoli villaggi palestinesi con cose che rappresentano le autorità israeliane.

Nella Valle del Giordano ci sono alcuni siti archeologici sorvegliati, e sono sicuro che se chiedete allo scavatore, vi dirà: “Oh, questo sito è stato ispezionato 20 anni fa, e hanno trovato delle ceramiche dell’Età del Ferro. Questo è esattamente ciò che mi interessa. E si dà il caso che io sia dell’Università di Ariel [situata nella Cisgiordania occupata], ma non siamo politici, stiamo solo indagando sulle antichità”.

A un certo punto, posso capire che il mio collega dell’Università di Tel Aviv che studia il periodo romano e non legge teoria sociale o politica possa non capire il ruolo della sua archeologia romana quotidiana nel colonialismo, ma può una persona che insegna all’Università di Ariel e scava in Cisgiordania fraintendere il proprio ruolo? Credo che si debba essere volontariamente ignoranti.

Dato che l’elemento coloniale dell’archeologia israeliana è precedente all’occupazione della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e di Gaza, può parlare un po’ dell’archeologia all’interno di Israele e di come gli archeologi israeliani si sono confrontati con la storia palestinese delle ultime centinaia di anni?

L’Università Ebraica di Gerusalemme ha avuto il monopolio dell’archeologia fino al 1967. A quel punto, esisteva un programma di studi stabilito che divideva l’archeologia in preistorica, biblica e classica. Tutti gli archeologi israeliani hanno accettato e studiato all’interno di questo quadro e, quando negli anni ’70 sono state fondate le nuove università di ricerca, hanno adottato lo stesso curriculum di base, che porta più o meno all’età bizantina. Ogni studente poteva scegliere due specializzazioni, una delle quali doveva essere il periodo biblico.

Ciò significa che l’archeologia biblica era la ragion d’essere dell’archeologia israeliana. Non esisteva un’archeologia islamica; all’Università Ebraica c’era [solo] una piccola industria dell’arte islamica.

Questa concentrazione sull’archeologia biblica – racconti biblici, siti citati nella Bibbia e geografia biblica – rende il presente e le ultime centinaia di anni poco importanti. Fino a 30-40 anni fa, ciò significava che quando si intraprendevano scavi in siti antichi, si passava rapidamente agli strati più alti, o talvolta li si rimuoveva completamente senza documentarli. Questa non è più considerata una buona pratica.

Ho sempre inteso questo aspetto [l’omissione della storia recente dalla documentazione archeologica] in modo teorico, ma in due progetti in cui sono stato recentemente impegnato, sono giunto a una comprensione molto più tattile di ciò che significa. Il primo è stato un progetto a cui ho lavorato con lo storico dell’arte e archeologo della Hebrew University Tawfiq Da’adli a Beit Yerach, o Asinabra [vicino al Mare di Galillee]. Il sito era stato scavato e ripetutamente erroneamente identificato come romano o ebraico, ma Tawfiq e io siamo riusciti a identificarlo nuovamente come un palazzo omayyade del VII-VIII secolo d.C.. Solo le fondamenta del palazzo si erano conservate, quindi c’erano delle barriere oggettive per capire cosa fosse il sito.

Abbiamo trascorso due brevi stagioni di scavo. Tutta la manodopera pagata era costituita da palestinesi di lingua araba provenienti dalla Galilea, quindi l’arabo era la lingua di lavoro nel sito, e il mio arabo è molto elementare. Ma insieme a Tawfiq e a un altro archeologo di Chicago, Donald Whitcomb, ho studiato il periodo omayyade e l’aspetto di una moschea di quel periodo. Questo è stato il mio primo tentativo di uscire dalla mia zona di comfort.

Il tentativo più recente è il lavoro che sto facendo a Qadas, un villaggio palestinese spopolato nel 1948, quando fu occupato a intermittenza dall’esercito israeliano e dalle truppe dell’Esercito Arabo di Liberazione. Gli abitanti fuggirono e si rifugiarono in Libano. Per capire cosa sto facendo a Qadas, ho dovuto confrontarmi con un gran numero di persone con cui non avevo mai parlato prima: studiosi del Medio Oriente, residenti sciiti di quell’area della Galilea e persone che potevano parlarmi delle battaglie del 1948 e dell’Esercito Arabo di Liberazione. Abbiamo aperto gli archivi [israeliani] e così è diventato uno studio molto approfondito dell’intero contesto di questo scavo.

Questa è stata una spiegazione molto prolissa del perché quando non si ha un curriculum accademico o una base intellettuale per lo scavo, questo non avrà alcun significato. Solo quando lo si trasforma in un obiettivo di studio, diventa archeologicamente significativo.

Inoltre, le leggi israeliane sull’antichità si applicano solo a siti o oggetti risalenti a prima del 1700. Tutto ciò che risale a periodi più recenti, anche se è stato scavato in modo etico, non è mai stato interpretato o curato in modo significativo.

Per tornare al presente, come comprende la dissonanza tra l’essere contrari alla legislazione che estende l’autorità degli IAA alla Cisgiordania e il partecipare alla conferenza al Dan Jerusalem Hotel, nella parte occupata della città?

Quando qualcuno della mia università parla a quella conferenza, forse sta promuovendo uno studente laureato che ha fatto degli scavi lì, o vuole fare carriera e far pubblicare [le sue ricerche]. Oppure ha ricevuto fondi dal governo e vuole dimostrare al governo che non è un suo antagonista, in modo da continuare a ricevere aiuti.

L’archeologia è un’attività costosa. Ha bisogno di un sostegno esterno e le persone sono riluttanti ad andare contro il governo. Non guardate oltre a ciò che sta accadendo in Nord America. Noi della sinistra israeliana siamo sbalorditi dalla rapidità del crollo del fronte liberale nelle università della Ivy League – la rapidità con cui le persone abbandonano tutte le loro convinzioni e cercano di avvicinarsi al governo [degli Stati Uniti]. È davvero lo stesso meccanismo [in Israele]. È dove c’è il potere.

Le persone triangolano e dicono: “Ok, il mio nome sarà sulla conferenza, ma non la terrò. Non mi presenterò alla conferenza, ma darò la mia tacita approvazione partecipandovi. È per il bene della scienza”. Penso che solo un’esigua minoranza direbbe: “Sì, siamo a favore dell’annessione e dell’insediamento ebraico illegale”.

Non credo che la conferenza a Gerusalemme Est occupata sia così importante. Mi ha scioccato più la partecipazione di persone dell’Accademia delle Scienze austriaca e di Manitoba che la partecipazione di israeliani.

Come ha reagito la comunità archeologica israeliana alla distruzione di Gaza nell’ultimo anno e mezzo? E ora che, almeno tra i liberali israeliani, la narrazione si è spostata da un sostegno acritico a una guerra di scelta – una guerra per la sopravvivenza politica di Netanyahu – è cambiata la tonalità?

Non ha risposto affatto. Non c’è stata alcuna risposta ufficiale da parte di nessun gruppo, tranne Emek Shaveh. All’inizio della guerra, abbiamo creato un gruppo di risposta, che comprendeva alcune persone di Emek Shaveh, Dotan Halevy e Tawfiq Da’adli, e abbiamo cercato di monitorare la distruzione del patrimonio culturale. Poi il mio co-direttore di Emek Shaveh, Alon Arad, e io abbiamo pubblicato un articolo sull’intero fenomeno della distruzione e su come noi, come archeologi, vediamo la ricerca della massima distruzione del patrimonio palestinese ovunque dal 1948.

Alcuni archeologi hanno partecipato in modo molto pubblico al recupero forense di resti umani nei kibbutzim, nei luoghi attaccati il 7 ottobre. Si è trattato di una sorta di sforzo della società civile in assenza di qualsiasi tipo di risposta da parte del governo. Si trattava quindi di archeologi che usavano la loro esperienza per aiutare in modo positivo, ma è stato anche manipolato da alcuni membri della comunità per sostenere la posizione israeliana e la propaganda bellica anti-Hamas.

Le persone con cui avevo lavorato – che avevano partecipato alle discussioni accademiche sul libro di Yanis Hamilakis e sul mio – si sono ritirate e sono entrate a far parte di questo gruppo di accademici israeliani che erano davvero sconvolti dalla risposta della sinistra globale e dalla risposta pro-palestinese al 7 ottobre. Questi archeologi erano in un certo senso nel campo di Eva Illouz, se posso usarla come modello: “Pensavamo di essere di sinistra, ma ora che abbiamo visto cos’è la sinistra, non siamo più di sinistra”. Erano piuttosto arrabbiati con me per la mia schiettezza, ma non hanno mai detto nulla ad alta voce, come è normale che sia.

Lo scorso novembre, a poche settimane dall’inizio del semestre autunnale dell’Università di Tel Aviv, ho iniziato uno sciopero quotidiano in cui io e altre persone ci trovavamo sul prato dell’università e tenevamo dei cartelli contro la guerra. Alla fine si sono aggiunti altri, ma non eravamo mai più di 20 o 30 persone. Questo era contro il regolamento dell’università. Sono stato avvicinato dalla sicurezza e dai contro-dimostranti. Si è creata una piccola ma rumorosa resistenza.

Un paio di studenti laureati mi hanno detto che quello che stavo facendo era terribile – che alcuni dei miei studenti prestano servizio nell’esercito, nelle riserve, e che li sto accusando di crimini di guerra. Mi sono spesso chiesto: Chi rappresenta? Perché è così sicuro di rappresentare tutti gli ufficiali della riserva?

Ma il tono è cambiato con la recente ripresa dei bombardamenti [a metà marzo]. Credo che questo sia il punto di inflessione: il fatto che Israele non abbia rispettato l’accordo di cessate il fuoco. E credo che da quel momento in poi la risposta accademica sia cresciuta in modo esponenziale. Le persone sono disposte a identificarsi come contrarie alla guerra. Fino al cessate il fuoco, non si poteva chiedere pubblicamente la fine della guerra nei campus. Era considerata una violazione del regolamento universitario.

Quindi la melodia è cambiata, ma l’opposizione alla guerra è al centro dei palestinesi e della distruzione di Gaza? E tra i suoi colleghi archeologi – che dire della distruzione totale di tutte le moschee e di molte chiese a Gaza?

È una domanda che rivolgo ai miei colleghi: Siete arrabbiati per lo smantellamento di qualche antico muro in Cisgiordania, eppure non avete detto nulla sulle centinaia di siti che sono stati spazzati via a Gaza.

Recentemente ho ricevuto un libro da un collega tedesco, un archeologo biblico che ha circa la mia età. Non credo che abbia fatto dichiarazioni pubbliche sulla guerra a Gaza, ma ha scritto una monografia di 850 pagine che raccoglie tutto ciò che si sa sulle antichità di Gaza. All’inizio non contiene alcuna dichiarazione, se non che non sappiamo cosa sia successo a tutti questi siti, ed esprime una generica speranza per il benessere di tutte le persone coinvolte. E questo in Germania [dove la repressione anti-palestinese si è intensificata].

Questo tipo di risposta umanistica è una grande cosa da fare. È una risorsa, un servizio alla comunità. Illustra l’importanza di quel tratto di terra, la sua storia, la sua profondità, tutto ciò che gli israeliani vogliono ignorare. Ma l’ha fatto un tedesco, non un israeliano.

*Dikla Taylor-Sheinman è collaboratrice del NIF/Shatil Social Justice presso la rivista +972. Attualmente vive ad Haifa, ma ha trascorso l’anno scorso ad Amman e i sei anni precedenti a Chicago.