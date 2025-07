Sacrificando la Palestina, l’Europa tradisce se stessa

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Rifiutandosi di intervenire su Israele, gli Stati dell’UE stanno violando il diritto europeo e internazionale.

Di Andrea Teti

“La legge si interpreta per gli amici e si applica ai nemici”, disse una volta lo statista italiano Giovanni Giolitti.

Ci sono pochi esempi migliori di questo del modo in cui l’Unione Europea si piega all’indietro per evitare di affrontare le gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele e i termini del suo accordo di associazione con il blocco.

Il 20 maggio, il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea (FAC) ha votato per condurre un’analisi per verificare se Israele stia negando i diritti umani dei palestinesi impedendo l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza.

Un mese dopo, lo stesso organismo ha concluso che: “Ci sono indicazioni che Israele violerebbe i suoi obblighi in materia di diritti umani ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo di associazione UE-Israele”. Indicazioni…

Il 26 giugno, in una riunione del Consiglio europeo, i capi di governo dell’UE hanno concluso di “prendere atto” di tali indicazioni e hanno invitato la CAA a “continuare le discussioni” a luglio.

È comprensibile che alcuni abbiano inizialmente accolto con favore il voto di revisione dell’Accordo di associazione UE-Israele a maggio. È umano aggrapparsi a tutto ciò che fa sperare che finalmente si agisca per proteggere i diritti umani del popolo palestinese.

Purtroppo, l’intero “dibattito” sull’accordo di associazione UE-Israele è semplicemente una farsa. Non rappresenta un’azione seria da parte dell’UE per affrontare le atrocità che Israele sta commettendo a Gaza e altrove nei territori palestinesi occupati. Ma soprattutto, distrae dagli obblighi che l’UE e i suoi membri sono legalmente tenuti a rispettare.

Pretesti per i diritti umani

A venti mesi dall’inizio della devastante guerra di Israele a Gaza, le violazioni israeliane dei diritti umani e del diritto internazionale sono così ampie che non ci possono essere dubbi sulla loro rilevanza per l’Accordo di associazione UE-Israele.

Sono così numerose che devono essere organizzate in categorie per cogliere la profondità e l’ampiezza della distruzione perpetrata su ogni aspetto della vita a Gaza.

Israele è stato accusato di aver intenzionalmente creato condizioni calcolate per distruggere la possibilità di vita dei palestinesi nella Striscia, il che equivale a un genocidio. Questo include il domicicidio e la distruzione del paesaggio urbano di Gaza; il medicidio – lo smantellamento sistematico del sistema sanitario; lo scolasticidio – la distruzione di scuole, università e biblioteche; l’ecocidio – l’eliminazione dell’agricoltura e della natura di Gaza; l’econocidio – la devastazione dell’economia di Gaza; e l’inabitazione – l’impossibilità dell’infanzia.

Più del 90% della popolazione di Gaza, ovvero 1,9 milioni di persone, è stata sfollata e, solo negli ultimi tre mesi, più di 600.000 persone sono state nuovamente sfollate, anche 10 volte o più. Il blocco totale è stato imposto dagli israeliani dal 2 marzo e le scarse forniture di aiuti sono state ripristinate solo alla fine di maggio. La carestia è diffusa; 66 bambini sono morti di fame e più di 5.000 sono stati ricoverati in ospedale per malnutrizione acuta nel solo mese di maggio.

Sotto la pressione dell’opinione pubblica europea, che rifiuta sempre più il sostegno europeo a Israele, l’UE ha finalmente deciso di fare qualcosa. Ma questo qualcosa ha comportato un bel po’ di chiacchiere e – finora – nessuna azione.

Il blocco ha deciso di votare sulla revisione dell’Accordo di associazione UE-Israele. Ma non si tratta di nulla di eccezionale, perché tutti gli accordi di associazione dovrebbero essere soggetti a revisioni periodiche, che possono determinare un avanzamento o un ridimensionamento della profondità e dell’ampiezza delle relazioni.

In realtà, chi ha chiesto il voto sapeva bene che la sospensione dell’accordo richiede un voto unanime dei 27 Stati membri, attualmente impossibile. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e gli Stati membri, come Germania, Italia e Ungheria, hanno chiarito in modo inequivocabile il loro incrollabile sostegno a Israele. In queste circostanze, sperare in un voto unanime per sospendere l’accordo è quasi illusorio. Un voto a maggioranza qualificata potrebbe sospendere parti dell’accordo sul commercio, ma è il massimo che si possa sperare.

Non è certo una conferma dell’impegno dell’Unione nei confronti dei diritti umani e dei “valori fondamentali”. Invece, le pubbliche invocazioni da parte di governi e funzionari dell’articolo 2 dell’Accordo di associazione UE-Israele, che afferma che tutte le aree coperte dall’accordo stesso “si basano sul rispetto dei diritti umani”, non sono altro che vuota retorica.

In realtà, l’UE non ha mai avuto l’intenzione di prendere sul serio queste condizioni relative ai diritti umani. È facile capire perché: non ha mai specificato in base a quali criteri i diritti umani debbano essere valutati e ha scelto di non rendere queste valutazioni di routine, obbligatorie e pubbliche.

In questo modo, l’UE si lascia abbastanza spazio per affermare di apprezzare “i diritti umani e i valori fondamentali”, mentre, di fatto, “interpreta” le sue stesse regole per evitare di dover intraprendere azioni significative.

Vuota retorica

Alcuni Stati europei hanno deciso di intraprendere azioni individuali, ma ciò che hanno fatto è stato altrettanto insignificante della revisione dell’accordo UE.

Il Regno Unito ha sospeso i colloqui commerciali con Israele, ma non gli scambi. Il suo recente comunicato, insieme a Francia e Canada, è stato pubblicizzato come “più duro” delle dichiarazioni dell’UE. Eppure, il comunicato si oppone solo all'”espansione delle operazioni militari a Gaza” di Israele: Il comunicato si oppone solo all’estensione e all’intensificazione dell’assalto israeliano, non alla devastazione che la Striscia ha subito finora.

Non menziona nemmeno i crimini di guerra di cui Israele è stato accusato, né dichiara l’impegno a sostenere i mandati di arresto della Corte penale internazionale (CPI) per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant.

Infatti, nonostante il Regno Unito abbia convocato l’ambasciatore di Israele dopo la sua “dura” dichiarazione congiunta con Francia e Canada, ha continuato i suoi voli di sorveglianza sopra o vicino allo spazio aereo di Gaza, sospettati di raccogliere informazioni per l’esercito israeliano.

La Francia, da parte sua, ha dichiarato che avrebbe riconosciuto uno Stato palestinese a giugno. Giugno è passato senza riconoscimento.

Nell’ottobre 2023, la Spagna ha dichiarato di aver smesso di vendere armi a Israele. A maggio, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato: “Non facciamo affari con uno Stato genocida”. Eppure, un think tank con sede a Barcellona ha recentemente rivelato l’esistenza di oltre 40 contratti tra istituzioni statali spagnole e aziende di difesa israeliane.

Anche Germania, Francia, Regno Unito e Italia continuano a fornire armi in violazione dello spirito del diritto internazionale.

Obblighi legali

Se i governi europei fossero seriamente intenzionati a rispondere ai crimini di Israele, potrebbero farlo semplicemente rispettando gli obblighi legali previsti dai vari trattati dell’UE e dal diritto internazionale.

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE e il Trattato di Lisbona impongono al blocco di incorporare il rispetto della “democrazia, dei diritti umani e dei valori fondamentali” in tutte le politiche dell’UE. Questo è il motivo per cui tutti gli accordi di associazione prevedono innanzitutto delle condizioni relative ai diritti umani.

La Convenzione sul genocidio impone il dovere preventivo di utilizzare “tutti i mezzi ragionevolmente disponibili” per prevenire il genocidio. Già nel gennaio 2024, la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha riconosciuto che il diritto dei palestinesi a essere protetti dal genocidio potrebbe essere violato.

Le azioni che gli Stati dell’UE possono intraprendere includono, ma non sono limitate a: fermare i contratti di armamento con il governo e le aziende israeliane; sospendere la cooperazione di intelligence; tagliare gli scambi commerciali, culturali e di ricerca con le istituzioni pubbliche e private israeliane nella terra palestinese occupata e i relativi finanziamenti. Dovrebbero inoltre sostenere l’applicazione rigorosa del diritto internazionale, anche appoggiando la causa contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia e applicando i mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale.

Attualmente, l’UE è in flagrante violazione dei suoi doveri legali e delle sue stesse regole. Questa è la diretta conseguenza di decenni in cui si sono ignorati i gravi abusi commessi da Israele e da altri Stati associati, tra cui Tunisia, Marocco ed Egitto.

Nessuna “interpretazione” della legge o nascondimento dietro la procedura può mascherare il fatto che l’UE è in flagrante violazione dei suoi obblighi legali e dello spirito delle sue stesse regole. L’Unione europea ha un’esperienza consolidata nell’ignorare le continue violazioni dei diritti umani negli Stati associati, tra cui Israele, Egitto, Tunisia, Marocco e Giordania. Questo record ha raggiunto un picco ignominioso dall’ottobre 2023.

L’inazione su Gaza rivela i limiti dell’impegno dell’Europa nei confronti dei suoi autoproclamati valori: sacrificando la Palestina, l’Europa tradisce se stessa.

*Andrea Teti

Andrea Teti è professore associato di Scienza politica all’Università di Salerno (Italia) e autore di The Arab Uprisings in Egypt, Jordan and Tunisia (2018) e di Democratization Against Democracy: How EU Policy Fails the Middle East (2020).