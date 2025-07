Noi possiamo solo parlarne, raccontare, mostrare. Denunciare!

Pax Christi Italia con la sua Campagna “Ponti e non Muri” per la Palestina rinnova solidarietà e stima a Francesca Albanese, e la sostiene con determinazione nel suo continuo e strenuo impegno teso a porre fine all’impunità, a promuovere lo stato di diritto, a far rispettare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto penale internazionale.

E non possiamo dimenticare le parole di Papa Francesco “ Questa economia uccide”: purtroppo ne troviamo ulteriore conferma nell’ultimo documentato rapporto di Francesca Albanese (*). Chi ostacola la verità allontana la pace. Chi dice la verità promuove la pace.

(*) La redazione di Bocche Scucite (BOCCHE SCUCITE – Voci dai Territori Occupati) ha tradotto integralmente in italiano il nuovo rapporto di Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, dal titolo “Dall’economia di occupazione all’economia del genocidio”

Il rapporto è scaricabile a questo link a questo link:

Scarichiamolo e diffondiamolo. Francesca Albanese è la Relatrice speciale delle Nazioni Unite per Gaza e Cisgiordania.Sotto attacco per i suoi rapporti trasparenti e scevri da qualsiasi contaminazione “politica”, è di ieri la notizia che l’amministrazione Trump sta valutando sanzioni contro di lei. A questo link l’articolo che ne parla:

https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2025/07/09/rubio-sanzioni-usa-contro-relatrice-onu-francesca-albanese_3359d5df-2616-4cd3-aac2-b3c39fc18b2e.html

Noi possiamo solo parlarne, raccontare, mostrare.