Come Israele ostacola l’accesso agli aiuti a Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Gisha e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Le autorità israeliane continuano a ripetere che “non ci sono limiti alla quantità di aiuti”, compresi cibo e medicine, che possono entrare a Gaza. In pratica, la politica israeliana sta ostacolando gravemente la risposta umanitaria alla catastrofe affrontata dai palestinesi nella Striscia, una flagrante e continua violazione degli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale.

Di seguito un elenco di scelte politiche di Israele che ostacolano direttamente le operazioni umanitarie, impediscono l’ingresso e la distribuzione di volumi sufficienti di aiuti e stanno causando la carestia a Gaza, in particolare nel nord della Striscia:

Rifiuto di aprire altri valichi per Gaza, anche nel nord. Dalla metà di marzo, una manciata di camion è entrata nel nord della Striscia di Gaza attraverso un punto d’ingresso chiamato “Porta 96”, ma non abbastanza per iniziare ad affrontare il disastro in atto.

Negando sistematicamente l’accesso delle agenzie umanitarie alle aree a nord di Wadi Gaza, dove circa 300.000 residenti devono affrontare livelli catastrofici di fame.