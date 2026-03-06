Articolo pubblicato originariamente su Al Jazeera

Tra sirene antiaeree ed esplosioni nel cielo, la guerra regionale sembra lontana rispetto al terrore che si respira sul terreno.

Da quando Israele e Stati Uniti hanno iniziato la loro guerra contro l’Iran la scorsa settimana, missili di rappresaglia lanciati contro obiettivi israeliani hanno sorvolato i cieli della Cisgiordania occupata.

Ma sono stati i coloni israeliani sul terreno a terrorizzare i palestinesi nei loro piccoli villaggi nelle zone rurali della Cisgiordania, più dei missili iraniani o degli intercettori israeliani che cercavano di abbatterli.

Pertanto, quando all’inizio di questa settimana i detriti di un missile sono caduti a circa 20 metri dalla casa centenaria della famiglia Mosallam nel villaggio di Duma, nel nord della Cisgiordania, Thabet è rimasto impassibile di fronte alla minaccia.

“Abbiamo i razzi nel cielo, ma i coloni [israeliani] sono alla nostra porta”, ha detto il ventiquattrenne. “Naturalmente, sono i coloni e l’esercito a rappresentare un pericolo per noi. Sono loro che ci spaventano in questo momento”.

“L’esercito chiude il cancello e il colono arriva e si mette lì”.Mentre gli insediamenti israeliani, costruiti su terreni occupati nella guerra del 1967 in violazione del diritto internazionale, sono dotati di sirene e rifugi antiaerei, le comunità palestinesi adiacenti in Cisgiordania non godono di tali protezioni. Secondo il diritto internazionale, Israele, in quanto potenza occupante, è obbligato a garantire la protezione della popolazione sotto la sua occupazione.

Invece, da quando sabato è scoppiata la guerra contro l’Iran, i palestinesi delle zone rurali della Cisgiordania si ritrovano confinati mentre i coloni vagano liberamente. Le autorità israeliane hanno distribuito volantini alle comunità rurali vietando gli spostamenti tra le province della Cisgiordania, proclamando che “il terrorismo e i terroristi portano solo morte, distruzione e devastazione”.

A seguito di blocchi simili dopo la precedente guerra contro l’Iran nel giugno e gli attacchi guidati da Hamas contro il sud di Israele il 7 ottobre 2023, le autorità israeliane hanno chiuso i cancelli esistenti agli ingressi dei villaggi e questa volta ne hanno installati di nuovi per interrompere i movimenti tra i villaggi.

Nel frattempo, nei giorni scorsi i gruppi di chat dei coloni israeliani hanno intensificato le provocazioni verso obiettivi più ambiziosi. “Non perdete questa occasione”, incitava uno di questi post. “È ora di sconfiggere il nemico e cacciarlo dal Paese”.

Tra i numerosi attacchi perpetrati dai coloni israeliani negli ultimi giorni, lunedì, due fratelli palestinesi sono stati uccisi da una banda di coloni a Qaryut, 4 km a ovest di Duma, dove sono stati ripresi mentre sparavano colpi di arma da fuoco contro abitazioni palestinesi.

Diverse comunità beduine, comprese quelle sfollate con violenza da Khirbet Ein ar-Rashash dopo gli attacchi dell’ottobre 2023, vivono vicino alla famiglia Mosallam in quella che hanno descritto come una crisi sempre più grave.

“Nessuno può entrare o uscire, e la gente qui è senza cibo né acqua”, ha detto Muhammad, un uomo di 35 anni che ha rifiutato di fornire il proprio cognome per paura di ritorsioni da parte delle autorità israeliane o dei coloni. “Dal giorno in cui è iniziata la guerra [contro l’Iran], … nessuno può andare dal medico, nessuno può andare in ospedale, nessuno può procurarsi il pane, nessuno può mangiare”.

Carenze simili stanno paralizzando le comunità in tutta la Cisgiordania, con movimenti così limitati che nemmeno i gruppi umanitari riescono a raggiungerle. “L’esercito chiude il cancello e il colono arriva e si mette lì”, ha spiegato Muhammad, che è anche un vicino dei Mosallam.

Questi coloni minacciano le persone “con armi, intimidazioni, percosse e bastoni”.

“Ogni giorno picchiano i bambini piccoli, spaventano le persone, le terrorizzano”, ha detto l’uomo di 35 anni. “‘Proibito! Andate a casa! È proibito uscire di casa! Proibito! Proibito! Proibito!’ Tutto è proibito”.

“Come un’orgia di violenza”

Con la crescente collaborazione con l’esercito, i coloni non si sono limitati a isolare queste comunità. Le stanno anche attaccando. Secondo alcuni testimoni, domenica diversi coloni israeliani sono entrati nella comunità di Muhammad e hanno aggredito un uomo di 70 anni. Quando alcuni palestinesi hanno opposto resistenza fisica, provocando un sanguinamento al labbro di uno degli aggressori, un colono ha sparato due colpi di pistola in aria.

Quello che è seguito è stato un violento tumulto da parte dei coloni israeliani che si è protratto per diverse ore, secondo quanto riferito dai testimoni, continuando anche dopo l’arrivo dei soldati. Uniti da alcuni altri coloni armati, il gruppo ha saccheggiato la comunità, prendendo a calci, picchiando e spruzzando spray al peperoncino sui residenti. Un colono ha svuotato i serbatoi d’acqua della comunità.

Gli uomini palestinesi hanno riportato ferite alla testa a causa delle percosse. In un caso, un colono ha spruzzato spray al peperoncino in una stanza dove si era rifugiata una donna anziana affetta da problemi cardiaci. I coloni hanno distrutto automobili e vandalizzato altre proprietà.

“Non ho mai visto [i coloni] così”, ha detto Yael Rosmarin, un’attivista israeliana adolescente che è stata anche lei spruzzata con spray al peperoncino durante la rivolta insieme a molti altri attivisti.

Come ha detto Yotam, un altro attivista israeliano aggredito più volte quel giorno: “È stata come un’orgia di violenza”.

Testimoni hanno riferito che quando sono arrivati i soldati, sono rimasti a guardare mentre la violenza continuava, testimonianza confermata da prove video.

Adele Shoko, un’altra attivista israeliana che è stata colpita con lo spray al peperoncino, ha detto di aver visto un soldato “mirare e sparare, … sparare direttamente contro i palestinesi”.

“L’esercito li proteggeva, così potevano andare a rompere cose e attaccare le persone”, ha detto Muhammad.

Gli attivisti e i testimoni palestinesi hanno affermato che i coloni hanno continuato a spruzzare spray al peperoncino in faccia alle persone anche in presenza dell’esercito. “Hanno spruzzato spray al peperoncino nei miei occhi più di una volta, su mia madre anziana, sulle donne anziane e sui bambini”, ha detto Muhammad.

I coloni hanno anche cercato di rubare le capre degli abitanti del villaggio, ma sono stati fermati dagli attivisti solidali.

I soldati hanno poi arrestato quattro persone, tra cui un ragazzo di 14 anni e Shoko, secondo quanto mostrato dal filmato e riferito dai testimoni, su diretta indicazione di un influencer israeliano di destra identificato come Benyahu Ben Shabbat.

Muhammad ha raccontato che un soldato gli ha detto: “Vai in Giordania” e “Questa è terra israeliana! L’esercito è qui per proteggere i coloni. Questa è la politica del governo”.

Allegra Pacheco, responsabile del West Bank Protection Consortium, una partnership tra diverse importanti ONG internazionali e 14 paesi donatori occidentali, ha osservato che gli attacchi alle comunità palestinesi seguono uno schema ricorrente. “Quello che vediamo è che durante gli attacchi, quando i palestinesi difendono le loro famiglie e le loro proprietà in modo autodifensivo, vengono arrestati sul posto, mentre nessun colono viene arrestato”.

Questo sentimento è stato ribadito da Rosmarin, che ha affrontato un soldato durante l’attacco. “Ho chiesto a uno dei soldati: ‘Hai visto [i coloni] picchiare, e abbiamo i video. Perché non fai nulla?'”, ha raccontato.

“E lui ha risposto: ‘Perché siamo qui per proteggere gli ebrei dagli arabi'”.

“Andiamo a dormire parlando dei coloni. Ci svegliamo parlando dei coloni”.

Lunedì, una comunità beduina vicina guidata da Bassam Aarara, 35 anni, ha subito un’aggressione simile. La comunità, composta da molte donne e bambini, è stata continuamente terrorizzata dai coloni negli ultimi otto mesi, da quando è stato costruito un avamposto nelle vicinanze. I coloni hanno ripetutamente distrutto le tubature dell’acqua e le linee elettriche della comunità.

Poche ore dopo l’attacco alla comunità di Muhammad, i coloni hanno preso d’assalto il cancello di ferro della comunità di Aarara utilizzando veicoli forniti dal governo del primo ministro Benjamin Netanyahu agli avamposti rurali. Il cancello ha colpito alla mano un ragazzo di 11 anni quando si è aperto, ferendolo.

Il giorno seguente, i coloni adolescenti sono tornati, rubando telecamere di sicurezza e televisori. Quando gli abitanti del villaggio sono arrivati, i coloni hanno colpito i palestinesi e gli attivisti solidali con bastoni e spray al peperoncino. Hanno spaccato la testa al fratello di Aarara. Quando il nipote di Mustafa Rizik ha cercato di filmare la scena, lo hanno aggredito, gli hanno strappato il telefono e sono fuggiti con un fuoristrada.

“Questo attacco è stato diverso perché hanno picchiato i bambini”, ha detto Aarara mentre i membri della comunità curavano le loro ferite. “Abbiamo paura per i bambini e anche perché ci hanno tagliato l’elettricità”.

Tra le invasioni quotidiane, Aarara dice ai bambini della comunità di mantenere la calma quando i razzi volano sopra le loro teste, definendoli “tuoni nella pioggia”, pur riconoscendo che le loro baracche di lamiera offrono poca protezione.

Ma in realtà per le famiglie, “andiamo a dormire parlando dei coloni. Ci svegliamo parlando dei coloni”, ha detto Aarara.

Aarara ha preso la difficile decisione di evacuare le donne e i bambini dalla comunità dopo l’attacco di lunedì.

“Il razzo? C’è una possibilità su un milione che ti colpisca”, ha detto Rizik, che un colono ha cercato di colpire alla testa con un bastone durante l’attacco di lunedì. “Ma il colono? No, lui sta arrivando”.

“Un effetto domino” di sfollamenti

Con l’espansione della guerra regionale, Pacheco teme un’ondata di violenza e sfollamenti forzati in Cisgiordania.

“La mia più grande preoccupazione è che si arrivi a una situazione simile a quella che abbiamo vissuto all’inizio della guerra di Gaza… quando la Cisgiordania era sotto i riflettori”, ha avvertito Pacheco. “È stato allora che i coloni israeliani hanno intensificato questa violenza estrema che ha portato a un massiccio sfollamento forzato”.

Dalla guerra di giugno contro l’Iran, le condizioni sul campo sono peggiorate notevolmente. Dopo lo sfollamento forzato dell’intera comunità di Ras Ein el-Auja, si è verificata una serie continua di sfollamenti violenti in tutta la Cisgiordania.

Le comunità della Cisgiordania, comprese alcune nell’Area B, che è sotto il controllo congiunto di Israele e Palestina, e nell’Area A, che è sotto l’amministrazione dell’Autorità Palestinese, hanno dovuto affrontare attacchi sempre più intensi da parte dei coloni.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, dal 7 ottobre 2023, data degli attacchi, oltre 4.000 palestinesi sono stati sfollati con la forza in più di 80 comunità palestinesi.

“I violenti attacchi incessanti contro le famiglie e le comunità palestinesi, che minacciano la loro sicurezza, insieme alle restrizioni coercitive, incidono sulla resilienza dei palestinesi”, ha spiegato Pacheco. “In molti casi, quando una comunità di un quartiere se ne va, si verifica un effetto domino perché le comunità dipendono l’una dall’altra per protezione e sostegno”.

Dopo essere fuggito da Ein al-Rashash in seguito alla pulizia etnica del suo villaggio nell’ottobre 2023, la modesta baracca di lamiera di Ra’id Zawahra è l’unica casa rimasta sulla cima di una splendida cresta montuosa vicino a Duma che domina la Valle del Giordano.

I campi che circondano il crinale sono ricoperti di fiori selvatici e disseminati di oggetti sparsi provenienti dalle case palestinesi abbandonate che sono state saccheggiate dai coloni. Il paesaggio inquietante è tanto mozzafiato quanto terrificante: un vuoto sinistro punteggiato solo da coloni armati vestiti di nero che vagano senza meta.

Dopo aver mandato via sua moglie e il suo bambino per motivi di sicurezza, Zawahra, 22 anni, ha subito continui attacchi con spray al peperoncino e incursioni notturne da parte dei coloni che cercavano di demolire la sua casa.

“Vengono di notte con le pietre. Colpiscono con le fionde. Cercano di entrare in casa. Rompono i muri. Cercano di aprire la porta”, ha detto Zawahra quando viveva ancora nella sua casa solitaria e malridotta.

Sebbene dormisse raramente più di tre ore consecutive, Zawahra era determinato a restare. Credeva di poter resistere finché gli attivisti israeliani solidali fossero rimasti con lui 24 ore su 24.

Ma dopo le violenze di massa dei coloni di questa settimana, martedì sera l’esercito israeliano ha sferrato un colpo sorprendente: ha dichiarato le vaste aree pastorali intorno a Duma zona militare chiusa.

Sebbene in teoria l’ordine si applicasse a tutti tranne che al personale militare e ai residenti, compresi i giovani che vivono sugli avamposti dei coloni, tecnicamente illegali anche secondo la legge israeliana, esso era diretto esclusivamente agli attivisti israeliani solidali, che furono costretti a lasciare l’intera zona.

Per Zawahra ciò significava rimanere completamente solo. Temendo per la propria vita, Zawahra prese la straziante decisione di abbandonare la sua casa per quella notte.

Gli attivisti hanno riferito che poco dopo essere stati costretti ad allontanarsi, sono arrivati dei veicoli militari per assicurarsi che l’area fosse libera. Nel giro di un’ora, i coloni hanno invaso la proprietà di Zawahra. Hanno attaccato i suoi pannelli solari, abbattuto le pareti della sua casa e distrutto molti dei suoi beni.

Con l’aiuto fondamentale dell’esercito, i coloni hanno finalmente demolito la casa.