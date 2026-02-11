Il Board of Peace è un nuovo organismo internazionale che nelle intenzioni della Casa Bianca dovrebbe occuparsi della gestione e della risoluzione dei conflitti globali

“Cosa penso del Board of Peace? Penso che è una operazione colonialista: altri che decidono per i palestinesi».

Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, intervistato dalla giornalista Rai Maria Gianniti durante un incontro nel santuario di San Francesco a Ripa, a Roma. «Io risponderei molto candidamente – ha premesso Pizzaballa -. Ci hanno chiesto di entrarci. Un miliardo non ce l’ho più, ma soprattutto il compito della Chiesa non è questo. Sono i Sacramenti la dignità della persona».