Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: B’Tselem e PHRI tengono una conferenza stampa per annunciare i rispettivi rapporti sul genocidio in corso a Gaza, Gerusalemme, 27 luglio 2025. (Flash90)

Dopo mesi di esitazione, B’Tselem e Physicians for Human Rights-Israel affermano che la guerra è destinata a cancellare la vita dei palestinesi – ora e in futuro.

Di Shatha Yaish

Dopo 22 mesi di guerra, fame e distruzione sistematica, due delle principali organizzazioni israeliane per i diritti umani hanno concluso che le azioni di Israele nella Striscia di Gaza costituiscono un genocidio.

Questa conclusione, pubblicata lunedì in due rapporti separati da Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) e B’Tselem, segna una rottura all’interno della società civile israeliana. Finora, le organizzazioni israeliane per i diritti umani si erano fermate a non usare il termine “genocidio”, anche se i gruppi palestinesi, gli studiosi israeliani del genocidio e dell’Olocausto e gli organismi internazionali come Amnesty International, Human Rights Watch e Médecins Sans Frontières lo avevano adottato mesi fa.

Basandosi su quasi due anni di documentazione, entrambi i gruppi hanno sostenuto che le azioni di Israele a Gaza soddisfano la definizione di genocidio, come indicato nella Convenzione sul genocidio del 1948.

Il rapporto di B’tselem, intitolato “Il nostro genocidio”, è incentrato sull’attacco di Israele ai civili e sullo smantellamento sistematico della società palestinese a Gaza. Il rapporto del PHRI fornisce un’analisi legale basata sulla salute della distruzione deliberata del sistema sanitario di Gaza da parte di Israele.

In una conversazione con +972, il direttore esecutivo di B’Tselem Yuli Novak ha descritto la decisione di definire il genocidio come il risultato di un lungo e doloroso processo di revisione interna. “Niente ti prepara alla consapevolezza di far parte di una società che commette un genocidio”, ha detto. “Questo è un momento profondamente doloroso per noi”.

“Quello che vediamo è un’azione intenzionale – pratiche coordinate – volta a distruggere la società palestinese a Gaza. Questa è l’esatta definizione di genocidio: attaccare i civili per distruggere il gruppo”.

Alla domanda sull’impatto previsto del rapporto di B’tselem, Novak ha ammesso che da solo non può porre fine al genocidio. “Quello che speriamo è di alzare la voce come persone che vivono qui, israeliani e palestinesi”, ha spiegato. “Abbiamo la capacità di comprendere a fondo la situazione – sia per portare la voce delle vittime, che è il nostro primo e principale obbligo morale, ma anche per portare avanti un’analisi di come funziona il sistema genocida. Per lottare contro i sistemi politici, bisogna capirli.

“Speriamo che la gente ascolti le nostre voci e decida di agire, e che capisca che non si tratta di un problema locale di israeliani e palestinesi”, ha continuato Novak. “I palestinesi sono senza dubbio le vittime. Ma cancellare l’umanità è qualcosa che dovrebbe infastidire ogni essere umano”.

Smantellare una società

B’Tselem identifica quattro pilastri principali della campagna genocida di Israele: uccisioni di massa, trasferimenti violenti di popolazione, distruzione sistematica e smantellamento della società palestinese a tutti i livelli.

In particolare, il rapporto avverte che queste azioni non rimarranno confinate a Gaza. “Questo regime genocida controlla i palestinesi di Gaza, ma anche quelli della Cisgiordania e di Israele”, ha dichiarato Novak. “Alcune di queste pratiche si sono già riversate in Cisgiordania, su scala molto diversa, ma la logica è la stessa. A volte sono gli stessi comandanti e le stesse unità che operavano a Gaza ad essere trasferiti in Cisgiordania”.

Novak ha sottolineato che il genocidio non è solo una categoria legale, ma una modalità distinta di violenza politica e sociale. “C’è qualcosa di fondamentalmente diverso nel genocidio rispetto ad altre atrocità”, ha spiegato. “È la completa cancellazione dell’umanità delle vittime. Contraddistingue ogni singola persona – a prescindere da ciò che pensa, da ciò che ha fatto o da chi è – non come individuo, ma come massa da colpire”.

L’obiettivo, ha aggiunto, non è solo quello di uccidere. “Non si tratta solo di affamare le persone o di negare loro l’assistenza medica, ma di smantellare una società e fare in modo che questo gruppo, come gruppo, non sia in grado di esistere in futuro”.

Una dimensione di questa distruzione sociale è la devastazione dell’unità familiare. Tra l’inizio dell’offensiva e il marzo 2025, circa 14.000 donne sono rimaste vedove e sono rimaste le uniche responsabili delle loro famiglie, mentre circa 40.000 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori. Secondo il rapporto di B’Tselem, ciò rende Gaza forse “la più grande crisi di orfani della storia moderna”.

Un altro esempio che Novak cita è la distruzione mirata del sistema educativo di Gaza. “Pensate: gli studenti di Gaza non hanno avuto scuole o istituti di istruzione superiore a cui rivolgersi negli ultimi due anni, oltre al trauma continuo che stanno subendo. Questo costituisce non solo una distruzione della vita a Gaza nel presente, ma anche nel futuro”.

B’Tselem sente una particolare responsabilità nel dare un nome a questi crimini, data la sua posizione all’interno della società che li sta perpetrando. “Comprendiamo il collettivo che sta portando avanti il genocidio – la società di cui noi stessi facciamo parte. E questo ci porta a fare tutto il possibile, anche per raccontare questa storia agli israeliani, e cercare di chiamarli a vedere ciò che non sono in grado, o non vogliono, vedere”.

Guerra alla sanità

Mentre il rapporto di B’Tselem si concentra sulle ampie strutture sociali e politiche che vengono smantellate a Gaza, il rapporto del PHRI si concentra su un pilastro critico della vita civile: il sistema sanitario. Intitolato “Distruzione delle condizioni di vita: un’analisi sanitaria del genocidio di Gaza”, il rapporto presenta un’analisi dettagliata che documenta come Israele abbia distrutto completamente la capacità di Gaza di prendersi cura della sua popolazione.

Attraverso gli attacchi diretti agli ospedali, l’ostruzione delle evacuazioni mediche e dell’ingresso degli aiuti sanitari e l’uccisione degli operatori sanitari, il PHRI sostiene che Israele ha organizzato un fallimento a cascata dei servizi sanitari che costituisce un intento genocida. “L’intenzione alla base di queste politiche deve essere intesa come indivisibile dalla distruzione del sistema sanitario”, si legge nel rapporto. “Ogni politica da sola può sollevare gravi problemi legali. Insieme, formano un piano e una politica di cancellazione sistemica”.

Negli ultimi 22 mesi, la campagna di Israele ha decimato le infrastrutture sanitarie di Gaza “in modo calcolato e sistematico”, si legge nel rapporto. “Iniziando con il bombardamento e l’evacuazione forzata degli ospedali nel nord di Gaza, il collasso si è esteso verso sud, quando le popolazioni sfollate hanno sopraffatto le strutture rimanenti, che sono state poi sottoposte a ulteriori bombardamenti, assedio e privazione delle risorse”.

Il risultato, si legge nel rapporto, ha portato a un crollo totale della capacità di Gaza di fornire assistenza di base. “Il sistema sanitario di Gaza è stato sistematicamente smantellato – gli ospedali sono diventati non funzionali, le evacuazioni mediche sono state bloccate e i servizi essenziali come l’assistenza traumatologica, la chirurgia, la dialisi e la salute materna sono stati eliminati”, si legge nel rapporto.

Il PHRI conclude che queste azioni non sono incidentali alla guerra, ma deliberate e mirate. Soddisfano diversi criteri della Convenzione sul genocidio: uccidere i membri del gruppo, causare gravi danni fisici e mentali e infliggere condizioni di vita volte alla distruzione del gruppo.

In una conversazione con +972, Aseel Abu Ras, direttore del dipartimento del PHRI per i Territori palestinesi occupati, ha sottolineato che mentre gli ospedali possono teoricamente essere ricostruiti (supponendo che Israele permetta l’ingresso dei materiali da costruzione), la distruzione del personale sanitario è incommensurabile.

“Secondo il Ministero della Salute di Gaza, più di 1.500 medici e operatori sanitari sono stati uccisi a Gaza e più di 300 sono stati arrestati”. “Quando si uccidono i medici, si uccidono anni di specializzazione e competenza. Sono la spina dorsale del fragile sistema sanitario di Gaza”.

In questo modo, ha avvertito che l’obiettivo di Israele di colpire le infrastrutture sanitarie non riguarda solo il momento attuale, ma cancella la possibilità di una ripresa a lungo termine – e di un futuro palestinese a Gaza. “Si tratta di distruggere la capacità di Gaza di guarire e ricostruire”.

Documentando ciò che sta accadendo a Gaza come genocidio, sulla base di prove legali e mediche, Abu Rass ha detto a +972 che il rapporto mira a spostare gli attori internazionali e governativi dal dibattito all’intervento di emergenza.

“Nominare un genocidio non è simbolico: secondo il diritto internazionale, comporta obblighi giuridici e morali”, ha osservato. Secondo la Convenzione sul genocidio, che Israele e la maggior parte degli Stati hanno firmato, le parti hanno l’obbligo non solo di prevenire e punire il genocidio, ma anche di agire quando c’è un serio rischio che si verifichi”.

Nel contesto israeliano, il termine “genocidio” è stato a lungo un tabù”, ha proseguito. “Pubblicando questo rapporto, speriamo di sfidare questo silenzio e di normalizzare l’uso accurato del termine. L’obiettivo è anche quello di incoraggiare altre organizzazioni, istituzioni e segmenti dell’opinione pubblica israeliana a confrontarsi con la realtà sul campo e a chiamare la brutale guerra a Gaza per quello che è: genocidio”.