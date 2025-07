Di Norman Finkelstein, ebreo americano, figlio di sopravvissuti al ghetto di Varsavia e Auschwitz

IO SONO ISRAELE:

Sono venuto in una terra senza popolo per un popolo senza terra.

Quelle persone che si trovavano qui, non avevano alcun diritto di essere qui, e il mio popolo ha dimostrato loro che dovevano andarsene o morire, radendo al suolo 400 villaggi palestinesi, cancellando la loro storia.

IO SONO ISRAELE:

Alcuni dei miei hanno commesso massacri e poi sono diventati primi ministri per rappresentarmi.

Nel 1948 Menachem Begin fu responsabile dell’unità che massacrò gli abitanti di Deir Yassin, tra cui 100 donne e bambini.

Nel 1953 Ariel Sharon guidò il massacro degli abitanti di Qibya, e nel 1982 organizzò i nostri alleati per massacrare circa 2.000 nei campi profughi di Sabra e Shatila

IO SONO ISRAELE:

Scolpito nel 1948 sul 78% della terra di Palestina, disprezzando i suoi abitanti e sostituendoli con ebrei provenienti dall’Europa e da altre parti del mondo.

Mentre i nativi le cui famiglie hanno vissuto in questa terra per migliaia di anni non possono tornare, gli ebrei di tutto il mondo sono i benvenuti alla cittadinanza istantanea.

IO SONO ISRAELE:

Nel 1967 ho inghiottito le restanti terre della Palestina -Gerusalemme Est, Cisgiordania e Gaza- e ho posto i loro abitanti sotto un dominio militare oppressivo, controllando e umiliando ogni aspetto della loro vita quotidiana.

Alla fine, dovrebbero ricevere il messaggio che non sono i benvenuti a restare e unirsi ai milioni di rifugiati palestinesi nei campi baraccopoli del Libano e della Giordania.

IO SONO ISRAELE:

Ho il potere di controllare la politica americana.

La mia commissione per gli affari pubblici di Israele americana può fare o rompere qualsiasi politico di sua scelta, e come vedete, fanno tutti a gara per farmi piacere.

Tutte le forze del mondo sono impotenti contro di me, compresa l’ONU perchè ho il veto americano per bloccare qualsiasi condanna dei miei crimini di guerra.

Come Sharon lo ha detto così eloquentemente, “Noi controlliamo l’America”.

IO SONO ISRAELE:

Influenzo anche i media mainstream americani e del resto.del mondo, troverete sempre le notizie a mio favore.

Ho investito milioni di dollari in rappresentanza delle pubbliche relazioni, e CNN, New York Times, e altri hanno fatto un ottimo lavoro nel promuovere la mia propaganda.

Guarda altre fonti di notizie internazionali e vedrai la differenza.

IO SONO ISRAELE:

Voi palestinesi volete negoziare la “pace? ” Ma voi non siete intelligenti come me; negozierò, ma vi lascerò avere solo i vostri comuni mentre io controllo i vostri confini, la vostra acqua, il vostro spazio aereo e qualsiasi altra cosa importante.

Mentre noi “negoziamo”, inghiottirò le vostre colline e le riempirò di insediamenti, popolati dal più estremista dei miei estremisti, armati fino ai denti.

Questi insediamenti saranno collegati con strade che non potrai usare, e tu sarai imprigionato nei tuoi piccoli Bantustan tra di loro, circondato da posti di blocco in ogni direzione.

IO SONO ISRAELE:

Ho il quarto esercito più forte del mondo, che possiede armi nucleari.

Come osano i vostri figli affrontare la mia oppressione con le pietre, non sapete che i miei soldati non esiteranno a fargli saltare la testa?

Ho il mandato di continuare visto che la comunità internazionale rimane in silenzio.

Ignorate, come me, chi ora si rifiuta di esercitare il mio controllo sulle vostre terre e sul vostro popolo; la loro voce di coscienza non vi proteggerà.

IO SONO ISRAELE:

Vuoi la libertà?

Ho proiettili, carri armati, missili, Apache e F-16 per annientarti.

Ho messo sotto assedio le vostre città, confiscato le vostre terre, sradicato i vostri alberi, demolito le vostre case, e voi ancora chiedete la libertà?

Non avete capito il messaggio?

Non avrete mai pace o libertà, perchè io sono Israele…