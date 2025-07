Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera

Video tratto dalla pagina X di Yuval Abraham

La palestinese Odeh Hadalin proveniva da Masafer Yatta, una comunità la cui resistenza alla violenza dei coloni israeliani è stata documentata nel film premio Oscar No Other Land.

Un colono israeliano ha sparato e ucciso l’attivista e insegnante palestinese Odeh Muhammad Hadalin nel villaggio di Umm al-Khair, a Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata, hanno dichiarato funzionari e giornalisti locali.

Hadalin era molto conosciuto per il suo attivismo, tra cui l’aiuto ai creatori del film premio Oscar No Other Land, che documenta gli attacchi dei coloni e dei soldati israeliani alla comunità palestinese di Masafer Yatta.

Hadalin “è stato ucciso dai coloni… durante il loro attacco al villaggio di Umm al-Khair” vicino a Hebron, ha scritto il Ministero dell’Istruzione dell’Autorità Palestinese sui social media nella tarda serata di lunedì.

Anche i due registi di No Other Land – il giornalista israeliano Yuval Abraham e il giornalista palestinese Basel Adra – hanno confermato che l’attivista è stata uccisa.

“Il mio caro amico Awdah è stato massacrato questa sera”, ha scritto Adra sui social media.

“Era in piedi davanti al centro comunitario del suo villaggio quando un colono ha sparato un proiettile che gli ha trapassato il petto e gli ha tolto la vita”, ha aggiunto.

“È così che Israele ci cancella – una vita alla volta”.

Il co-regista Abraham ha descritto Awdah come “un attivista straordinario che ci ha aiutato a girare No Other Land a Masafer Yatta”.

Abraham ha anche pubblicato un video dell’incidente e ha detto che “i residenti hanno identificato Yinon Levi, sanzionato dall’UE e dagli Stati Uniti, come il tiratore”.

“Questo nel video è lui che spara all’impazzata”, ha detto Abraham.