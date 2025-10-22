Articolo pubblicato originariamente su Arab 48. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite

La Knesset ha inoltre approvato il progetto di legge per l’annessione dell’insediamento di “Ma’ale Adumim”, presentato dal membro della Knesset Avigdor Lieberman. I membri della Knesset del partito “Yesh Atid” non hanno partecipato al voto, nonostante avessero la possibilità di far respingere il progetto di legge sull’annessione della Cisgiordania.

Il plenum della Knesset ha approvato in lettura preliminare un progetto di legge per l’annessione della Cisgiordania e l’imposizione della “sovranità israeliana” su di essa, presentato dal leader del partito di estrema destra “Noam”, Avi Maoz, nonché un progetto di legge per imporre la “sovranità di Israele” sulla colonia di “Ma’ale Adumim”, proposto dal leader del partito “Yisrael Beiteinu”, Avigdor Lieberman.

Il progetto di legge per l’annessione della Cisgiordania è stato approvato da 25 membri della Knesset e respinto da 24, mentre il progetto di legge per l’annessione della colonia di “Ma’ale Adumim” è stato approvato da 32 membri della Knesset e respinto da 9.

La votazione sul progetto di legge per l’annessione della Cisgiordania si è svolta pubblicamente, leggendo i nomi dei membri della Knesset, e non in modo elettronico. I membri della Knesset del partito “Yesh Atid”, tra cui il leader del partito Yair Lapid, hanno votato contro il progetto di legge, nel tentativo di farlo respingere e garantire invece l’approvazione del progetto di legge di Lieberman per l’annessione della colonia di “Ma’ale Adumim”.

Si sono astenuti dal voto i membri della Knesset appartenenti ai partiti Likud, Shas e Blu e Bianco (Kahol Lavan), mentre i membri della Knesset del partito Degel HaTorah hanno votato contro il progetto di legge per l’annessione della Cisgiordania.

Il membro della Knesset Yuli Edelstein ha invece sostenuto il progetto di legge per l’annessione della Cisgiordania, in contrasto con la posizione del suo partito, il Likud. Hanno inoltre appoggiato il progetto di legge membri della Knesset appartenenti ai partiti Israel Beitenu, Sionismo Religioso e Agudat Yisrael, tra cui Yitzhak Goldknopf, Yisrael Eichler e Yaakov Tesler.