Preghiere dalla Palestina: HANNO PERSO LA RAGIONE

Nuovo tempo di pace. Ma la guerra è davvero finita? – 735° giorno di guerra dal 7 ottobre 2023. Avevamo già sperimentato questo sollievo enorme il 18 Marzo 2025, ma Israele aveva rotto la fragile tregua ed era ricominciata la carneficina. Possiamo ricominciare a contare i giorni che ci porteranno alla pace?
Ecco, Signore: parlavano di pace ma le loro intenzioni non erano sincere. Hanno ripreso a bombardare Gaza.
Ancora ci uccidono e moriamo ancora di fame.
Decidono di chiudere i varchi per non far passare gli aiuti che potrebbero salvarci ma nessuno li condanna.
Ci darai, Signore, un tempo nuovo, un tempo di vita, un tempo in cui i ciechi aprano gli occhi e scoprano che tu li hai fatti per essere buoni e non assassini?
Signore, non consegnarci nelle mani dei “potenti”: hanno perso la ragione. Abbi pietà.
Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 22 Ottobre 2025
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."