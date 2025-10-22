Preghiere dalla Palestina: HANNO PERSO LA RAGIONE

Nuovo tempo di pace. Ma la guerra è davvero finita? – 735° giorno di guerra dal 7 ottobre 2023. Avevamo già sperimentato questo sollievo enorme il 18 Marzo 2025, ma Israele aveva rotto la fragile tregua ed era ricominciata la carneficina. Possiamo ricominciare a contare i giorni che ci porteranno alla pace?

Ecco, Signore: parlavano di pace ma le loro intenzioni non erano sincere. Hanno ripreso a bombardare Gaza.

Ancora ci uccidono e moriamo ancora di fame.

Decidono di chiudere i varchi per non far passare gli aiuti che potrebbero salvarci ma nessuno li condanna.

Ci darai, Signore, un tempo nuovo, un tempo di vita, un tempo in cui i ciechi aprano gli occhi e scoprano che tu li hai fatti per essere buoni e non assassini?

Signore, non consegnarci nelle mani dei “potenti”: hanno perso la ragione. Abbi pietà.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 22 Ottobre 2025

