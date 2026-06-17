Appello respinto. Le atrocità continuano.
L’appello del Dottor Abu Safiya è stato respinto.
Il medico resta ostaggio del sistema di detenzione israeliano.
Tenuto ostaggio senza alcuna accusa in forza della legge sui “combattenti illegali”, l’appello del Dottor Hussam Abu Safiya è stato respinto. Il dottore subisce brutali torture e fame, mentre gli è negata l’assistenza medica. L’occupazione israeliana continua a punire il dottor Abu Safiya e a vendicarsi contro di lui per aver salvato vite durante il genocidio a Gaza.
Il diritto internazionale umanitario garantisce protezione ai medici e al personale medico durante le guerre e in zone di conflitto, ma non ha offerto alcuna protezione al Dr. Adnan Al-Bursh, torturato a morte nelle prigioni israeliane, al dottor Abu Safiya e a decine di altri che attualmente languono nelle segrete israeliane. Non c’è un minuto da perdere se non vogliamo che il Dottor Abu Safiya subisca la stessa sorte del dottor Adnan Al-Bursh.
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…