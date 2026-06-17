Appello respinto. Le atrocità continuano.

L’appello del Dottor Abu Safiya è stato respinto.

Il medico resta ostaggio del sistema di detenzione israeliano.

Tenuto ostaggio senza alcuna accusa in forza della legge sui “combattenti illegali”, l’appello del Dottor Hussam Abu Safiya è stato respinto. Il dottore subisce brutali torture e fame, mentre gli è negata l’assistenza medica. L’occupazione israeliana continua a punire il dottor Abu Safiya e a vendicarsi contro di lui per aver salvato vite durante il genocidio a Gaza.

Il diritto internazionale umanitario garantisce protezione ai medici e al personale medico durante le guerre e in zone di conflitto, ma non ha offerto alcuna protezione al Dr. Adnan Al-Bursh, torturato a morte nelle prigioni israeliane, al dottor Abu Safiya e a decine di altri che attualmente languono nelle segrete israeliane. Non c’è un minuto da perdere se non vogliamo che il Dottor Abu Safiya subisca la stessa sorte del dottor Adnan Al-Bursh.