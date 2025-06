Articolo pubblicato originariamente su MSF. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

I palestinesi di Gaza, in Palestina, sono costantemente sul punto di perdere l’accesso alle cure mediche essenziali e all’acqua potabile a causa delle azioni deliberate delle autorità israeliane. Questa politica limita l’ingresso di forniture mediche e carburante al minimo indispensabile e secondo il capriccio delle autorità israeliane. Sebbene questa strategia crei l’illusione che gli aiuti affluiscano nella Striscia di Gaza, in realtà impedisce che la risposta umanitaria a Gaza raggiunga anche il minimo necessario per le persone che dipendono interamente dall’assistenza. Le autorità israeliane devono porre fine alla punizione collettiva della popolazione di Gaza e consentire immediatamente l’ingresso costante di forniture mediche e carburante sufficienti.

Nell’ultima settimana, le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) hanno assistito a un afflusso massiccio di pazienti feriti, molti dei quali hanno subito lesioni traumatiche. Nel nostro ospedale da campo a Deir Al-Balah, nel centro di Gaza, il numero di pazienti con ferite da arma da fuoco è aumentato del 190% rispetto alla settimana precedente. Alcune cliniche, come quelle di Khan Younis e Deir Al-Balah, hanno registrato il numero più alto di ricoveri settimanali mai registrato fino ad oggi. Dopo tre mesi di blocco totale, e nonostante Israele affermi di aver aperto dei corridoi di rifornimento, le nostre scorte stanno diminuendo drasticamente a causa delle continue restrizioni imposte alle merci in entrata.

“Ci manca tutto: materiale medico come garze, farmaci e cibo per i nostri pazienti”, afferma Katja Storck, responsabile delle attività infermieristiche a Khan Younis. “Questo include anche alimenti terapeutici per le persone malnutrite, in particolare i bambini”.

“La farsa di consentire solo forniture mediche e di carburante all’ultimo minuto prima di un disastro imminente non è altro che un cerotto su una ferita sanguinante. L’uso degli aiuti come arma deve finire”

Aitor Zabalgogeazkoa, coordinatore delle emergenze di MSF a Gaza

Oltre alle forniture mediche essenziali, il livello pericolosamente basso di carburante è motivo di grande preoccupazione per la popolazione di Gaza, poiché alimenta gli impianti di desalinizzazione da cui proviene gran parte dell’acqua potabile. I palestinesi di tutta la Striscia hanno già visto diminuire drasticamente il loro accesso all’acqua. Senza carburante, milioni di persone rimarranno intrappolate senza acqua potabile.

Allo stesso modo, il carburante alimenta l’intero sistema sanitario: attrezzature mediche, aria condizionata, ascensori, concentratori di ossigeno, ventilatori e celle frigorifere per la conservazione di medicinali e vaccini. Senza carburante, anche le ambulanze saranno bloccate, impedendo il trasporto di persone gravemente malate e ferite.

“I neonati nelle unità di terapia intensiva neonatale sono spesso troppo piccoli per respirare da soli: hanno bisogno di ventilatori e ossigeno per sopravvivere”, afferma Amy Low, responsabile del team medico a Gaza City. “Ma recentemente, la mancanza di carburante ha causato diverse interruzioni di corrente all’ospedale maternità Al-Helou, nel nord di Gaza, spegnendo i ventilatori e l’ossigeno e mettendo a rischio immediato la vita dei bambini”.

“La mancanza di carburante ha causato diverse interruzioni di corrente all’ospedale maternità Al-Helou, nel nord di Gaza, mettendo fuori uso i ventilatori e l’ossigeno e mettendo a rischio immediato la vita dei neonati.

Amy Low, responsabile del team medico a Gaza City

Ieri, l’ONU è riuscita a raccogliere 280.000 litri di carburante dalle scorte bloccate in una zona interdetta a Rafah, dopo che le autorità israeliane avevano respinto 12 precedenti richieste di recupero. A causa dell’esaurimento delle scorte di carburante, il personale di Al-Helou, dove le équipe di MSF lavorano nel reparto maternità, ha dovuto chiudere temporaneamente gli ascensori dell’ospedale per razionare le scorte.

“La farsa di consentire solo forniture mediche e di carburante all’ultimo minuto prima di un disastro imminente non è altro che un cerotto su una ferita sanguinante. L’uso degli aiuti come arma deve finire”, afferma Aitor Zabalgogeazkoa, coordinatore delle emergenze di MSF a Gaza. “Nessun piano militarizzato sviluppato da una parte in guerra, come quello a cui stiamo assistendo con la Gaza Humanitarian Foundation, può sostituire il lavoro delle agenzie umanitarie indipendenti”.

I team di MSF stanno assistendo a modelli coerenti con il genocidio a Gaza. Le uccisioni di massa, la distruzione di infrastrutture civili vitali e le severe restrizioni alle forniture di carburante e alla consegna degli aiuti sono azioni deliberate. Israele sta smantellando sistematicamente le condizioni necessarie alla vita dei palestinesi.