Articolo pubblicato originariamente su OHCHR. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Da quando venerdì 13 giugno sono iniziati gli attacchi su larga scala da parte di Israele in Iran e i missili e i droni lanciati in risposta dall’Iran, la situazione nella Cisgiordania occupata è rapidamente peggiorata, poiché le autorità israeliane continuano a intraprendere azioni che erodono ulteriormente i diritti della popolazione palestinese.

Le forze di sicurezza israeliane hanno dichiarato lo stato di emergenza e imposto una chiusura quasi totale di tutti i posti di blocco e delle barriere metalliche agli ingressi delle comunità palestinesi in tutta la Cisgiordania e tra Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. Le forze di sicurezza israeliane hanno anche intensificato le violente incursioni nelle case, sfrattando famiglie e procedendo ad arresti e detenzioni di massa. Al contrario, non sono state imposte restrizioni di movimento agli israeliani, compresi i coloni, che rimangono liberi di circolare nella Cisgiordania occupata. I coloni continuano i loro attacchi incessanti, uccidendo e ferendo palestinesi e distruggendo le loro proprietà, spesso in presenza o con l’assistenza delle forze di sicurezza israeliane, che continuano a usare in modo sconsiderato una forza ingiustificata e sproporzionata contro i civili palestinesi.

Nonostante la riapertura dei posti di blocco il 15 giugno, la circolazione dei palestinesi rimane fortemente limitata a causa degli orari di apertura limitati e imprevedibili, delle perquisizioni intensive ai posti di blocco e della chiusura continua di molte barriere metalliche all’ingresso delle comunità palestinesi. Ciò ha gravemente compromesso l’accesso ai servizi sanitari, comprese le cure di emergenza, la possibilità di procurarsi cibo e altri generi di prima necessità, l’accesso al lavoro e all’istruzione, compresi i prossimi esami di scuola superiore.

Dal 14 giugno le forze israeliane dispiegate in gran numero in Cisgiordania hanno fatto irruzione in diverse città e campi profughi, vandalizzando decine di case palestinesi o espellendo i loro abitanti e utilizzandoli come postazioni militari. Hanno occupato 14 case a Hebron, almeno tre nella zona di Ramallah (Silwad, Al-Mughayyir e Birzeit-Atara), 18 case nel campo profughi di New Askar e 16 case nel campo profughi di Balata a Nablus, e 15-20 case nel villaggio di Azzun a Qalqilya. Sebbene ad alcuni residenti palestinesi sia stato successivamente permesso di tornare nelle loro case, hanno trovato le loro abitazioni danneggiate e il loro contenuto vandalizzato.

Il 17 e 18 giugno, le forze di sicurezza israeliane hanno fatto irruzione nelle città di Jaba e Maithalun a Jenin, espellendo e sfollando i residenti da 35 case a Jaba e due a Maithalun. Nel frattempo, continuano le demolizioni di massa delle case palestinesi nei campi profughi di Jenin e Tulkarem. A seguito della decisione del governo israeliano di ricostituire l’insediamento di Sa-Nur e data l’installazione di una serie di attrezzature militari all’interno e intorno all’area delle case colpite, si teme che il trasferimento dei coloni nella zona possa provocare lo sfollamento dei palestinesi.

Durante un raid in una casa ad Al Walajeh, Betlemme, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 giugno, un palestinese di 21 anni disarmato è stato ucciso dalle forze israeliane con tre colpi di arma da fuoco a bruciapelo. Secondo le informazioni raccolte dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, l’uomo aveva avuto un alterco verbale con i soldati, protestando contro l’arresto e il maltrattamento dei palestinesi. Le forze di sicurezza israeliane hanno affermato che l’uomo aveva cercato di strappare un’arma ai soldati, anche se questo è contraddetto dalle dichiarazioni dei testimoni. In un altro caso, il 17 giugno ad At-Tur, nella Gerusalemme Est occupata, un cecchino israeliano appostato sul tetto di una casa ha sparato e ferito un ragazzo palestinese di 13 anni e un uomo di 22 anni disarmati che si trovavano sulla soglia di casa loro senza rappresentare alcuna minaccia.

Le misure discriminatorie intensificate da Israele negli ultimi giorni non sono conformi ai suoi obblighi ai sensi del diritto dell’occupazione, in particolare l’obbligo di ripristinare e mantenere la vita civile e l’ordine pubblico. Le azioni di Israele in Cisgiordania hanno instillato paura e incertezza tra la popolazione locale, sottoponendo i palestinesi a una maggiore violenza da parte dei coloni e dello Stato, con conseguente sfollamento forzato e distruzione delle loro case e dei loro mezzi di sussistenza.