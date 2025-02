Le truppe israeliane stanno controllando i telefoni dei palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto

Le testimonianze non lasciano spazio a dubbi: esiste un nuovo tipo di Censura militare israeliana a Hebron.

Di Gideon Levy e Alex Levac

Un nuovo e originale compito è stato aggiunto ai numerosi incarichi assegnati alle Forze di Occupazione Israeliane: la Censura militare. In effetti, i soldati delle Forze di Difesa Israeliane ai posti di blocco di Hebron ora svolgono effettivamente la funzione di censori.

Tre settimane fa, abbiamo raccontato in queste pagine la storia di Fatma Jabbar, madre di sette figli e volontaria dell’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, che è stata sottoposta a percosse e umiliazioni dalle truppe israeliane a Hebron perché il suo telefono conteneva il video di un soldato delle IDF che abusava di un palestinese disabile. Questa settimana è emerso che un tale abuso non era una condotta eccezionale, ma normale e consueta.

Negli ultimi mesi, i soldati hanno controllato il contenuto dei cellulari dei palestinesi che attraversavano i posti di blocco pedonali che conducevano al quartiere H2 di Hebron e hanno sottoposto molti di loro a maltrattamenti. Ogni testo, immagine o video che dispiace ai soldati comporta immediatamente interrogatori, arresti e/o percosse.

Secondo la ricercatrice sul campo di B’Tselem in città, Manal Jabari, circa il 70% delle decine di migliaia di residenti palestinesi di quel quartiere, che ospita meno di 1.000 coloni ed è sotto il controllo militare israeliano, ha subito abusi perché i loro telefoni contenevano qualche tipo di contenuto apparentemente proibito.

Forse il filmato proveniva da un notiziario televisivo israeliano, o c’era un’immagine di soldati o coloni che circolava sui social media palestinesi, o c’erano foto di un palestinese armato che sono diventate virali.

La storia di Omar e Ayman Jabbar (nessuna parentela con Fatma), fratelli rispettivamente di 41 e 30 anni, illustra vividamente la nuova realtà. Entrambi i fratelli sono disabili. Ayman soffre di una malattia muscolare degenerativa, Omar ha una placca di platino nella gamba a seguito di un incidente. Ma apparentemente ai soldati non potrebbe importare di meno delle loro condizioni. Omar è stato malmenato dalle truppe due volte nella stessa settimana all’inizio di gennaio, e ha dovuto essere ricoverato in ospedale. In ogni caso, le truppe dispiegate a Hebron probabilmente non hanno mai sentito parlare di diritti umani, del diritto alla riservatezza o della libertà di espressione. Di certo non le truppe che presidiano i posti di blocco, che presumono di avere il diritto di fare tutto ciò che vogliono ai residenti palestinesi.

Abbiamo incontrato i due fratelli la settimana scorsa nell’Ufficio di Hebron del Fondo per i Difensori dei Diritti Umani, che si trova sopra il posto di blocco all’ingresso di Shuhada Street, situato nel vecchio mercato. Due donne lì vicino hanno raccontato che stavano tornando a casa e che avevano aspettato per più di mezz’ora per passare. I soldati erano impegnati con altre cose, ovviamente.

Omar Jabbar, sposato e padre di quattro figli, insegna matematica alla scuola elementare maschile Al-Amari di Hebron. Ayman gestisce un’attività di abbigliamento su internet. Lunedì 6 gennaio, Omar è tornato a casa da scuola e ha chiamato il fratello per organizzare un incontro. Ayman lo ha informato che era stato trattenuto al posto di blocco nel quartiere di A-Ras. Omar si è precipitato lì e hanno trattenuto anche lui.

A Omar è stato ordinato di mettere le mani dietro la schiena, e poi i soldati hanno iniziato a controllare i suoi messaggi WhatsApp. Con quale diritto? Con quale autorità? Sono domande che non vengono poste a Hebron. Gli hanno ordinato di inginocchiarsi; ha cercato di spiegare che aveva una placca di platino nella gamba e che non poteva farlo. “Non me ne potrebbe fregare di meno”, ha ribattuto il soldato.

L’insegnante è stato trattenuto per due ore dolorose a terra al posto di blocco, prima di essere portato in un ufficio lì, dove è stato ammanettato e messo nel fuoristrada bianco dell’esercito che è diventato un simbolo tra la popolazione palestinese. Continuiamo a sentire parlare del terrificante veicolo bianco che porta via le persone.

Omar è stato portato fuori in un parcheggio aperto e gli è stato ordinato di strisciare sulle ginocchia. Un soldato gli ha puntato un fucile alla testa minacciandolo di sparargli. Alcuni soldati lo presero a calci, altri lo hanno maledetto e costretto a ripetere le loro grida, in ebraico: “Am Yisrael Chai!”: Il Popolo di Israele Vive, “Netanyahu Melech Yisrael!”: Netanyahu Re di Israele, e a maledire Hamas. Quando gli abbiamo chiesto di ripetere le maledizioni, ha chiesto a Jabari, la ricercatrice sul campo di B’Tselem, di uscire dalla stanza in modo che non le sentisse.

Verso le 18:30, i soldati hanno scaricato Omar vicino alla stazione di polizia di Kiryat Arba, l’insediamento urbano adiacente a Hebron, gli hanno restituito il telefono e gli hanno ordinato di non salvare mai nulla su di esso. Suo fratello è stato rilasciato con lui.

Da parte sua, Ayman racconta di essere uscito di casa quella mattina verso le 9:00 ed essere stato trattenuto ad A-Ras. Le truppe gli hanno preso il telefono e la carta d’identità. Ha cercato di dire loro che soffriva di una malattia degenerativa, il che è abbastanza evidente, e ha mostrato loro la documentazione in tal senso, ma invano. Nel suo telefono i soldati hanno apparentemente trovato un’immagine di un palestinese armato che è circolata sui social media.

Bendato e ammanettato, Ayman è stato portato in una postazione delle IDF nel quartiere Givat Harsina di Kiryat Arba. Gli hanno tolto la maglietta e, poiché tremava per il freddo, è stato costretto a sedersi su una panca di ferro. Ricorda di essere stato spinto e di essere caduto. Dopo un po’ non si è sentito bene e ha detto ai suoi rapitori: “Sparatemi”. Ha iniziato a perdere conoscenza e quando ha chiesto ai soldati di allentare un po’ le manette, le hanno strette ancora di più. Come con Omar, lo costrinsero a cantare “Am Yisrael Chai”: Il Popolo di Israele Vive, e varie benedizioni, prima di essere rilasciato ore dopo vicino alla stazione di polizia di Kiryat Arba.

I fratelli Jabbar hanno avuto difficoltà a riprendersi dal loro calvario. Solo una settimana dopo, il 13 gennaio, verso mezzogiorno, Omar e suo nipote dodicenne, Yazen, sono arrivati al posto di blocco di Al-Rajbi (Beit Shalom) nel quartiere H2. Puntando le armi contro di loro, le truppe gli hanno ordinato di togliersi i cappotti e di abbassare i pantaloni. L’insegnante si è rifiutato, ma ha obbedito dopo che il soldato ha minacciato di sparargli. Di nuovo gli hanno preso il telefono; di nuovo è stato ammanettato. È stato trascinato a terra e preso a calci, racconta ora. Gli hanno messo un sacchetto di plastica sulla testa, in modo che riuscisse a malapena a respirare. Nel frattempo Yazen è stato rilasciato.

Ancora una volta lo spaventoso fuoristrada bianco si è fermato; ancora una volta Omar è stato spinto dentro. Ricorda di essere stato colpito alla testa con una ricetrasmittente e di essere stato portato in una stanza dove i soldati parlavano via radio; alcuni gli passavano accanto e gli urlavano maledizioni dirette ad Hamas, mentre altri lo picchiavano. Verso le 16:30, ha sentito una conversazione con l’Ufficio di Coordinamento e Collegamento Palestinese, in cui ai soldati è stato detto che era disabile. Ha continuato a subire abusi finché non è arrivato un agente del servizio di sicurezza dello Shin Bet, che gli ha mostrato un’immagine dal suo cellulare di un palestinese che impugnava un fucile.

“Sai chi è?” ha chiesto l’agente. Omar ha risposto che la foto era stata presa da un sito Web di notizie arabo e diffusa sui social media palestinesi.

È stato quindi portato al posto di blocco di Givat Harsina, che era presidiato da soldati e due coloni in abiti civili. I coloni hanno iniziato a picchiarlo, ma i soldati li hanno fermati e continuato a picchiarlo a loro volta. Poi portarono Omar al posto di blocco di Givat Ha’avot a Kiryat Arba e gli dissero di andarsene. “Conto fino a quattro e poi ti sparo”, gli urlò un soldato.

Omar ha fatto del suo meglio per fuggire, nonostante le sue mani fossero ancora legate e la sua gamba gli facesse male. Entrato in un vicolo vicino, ha bussato alla porta di una casa. Gli inquilini lo hanno slegato e chiamato la sua famiglia perché venisse a prenderlo e portarlo al vicino Ospedale di Alia. Il medico di turno, il dottor Ahmad Zayn, ha scritto sul modulo di dimissioni che Omar soffriva di emorragia alle gambe e all’addome a causa delle percosse.

L’Unità del Portavoce dell’IDF questa settimana ha dichiarato in risposta alla domanda di Haaretz sui due episodi: “Come parte del consueto protocollo per i controlli di sicurezza, durante il passaggio attraverso i posti di blocco, le forze hanno trattenuto un sospettato a seguito delle foto di armi e soldati dell’IDF salvate sul suo cellulare. Il sospettato è stato convocato per un interrogatorio presso una stazione di polizia. Sottolineiamo che in nessuna fase le nostre forze hanno usato violenza”.

È importante sottolineare qui che abbiamo chiesto al Portavoce perché entrambi i fratelli Jabbar fossero stati trattenuti, ma l’esercito ha scelto di rispondere solo in merito a un “sospettato”.

Un giornalista americano che ci ha accompagnato il giorno della nostra visita, ha chiesto a Omar qual era lo scopo di tale comportamento.

“Umiliazione”, ha risposto. “Pressione affinché lasciamo la città. Tutto il quartiere sta attraversando questa situazione, tutti la sperimentano quasi ogni giorno. Un giorno lo racconterò ai miei nipoti”.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo ultimo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.

Alex Levac è diventato fotografo esclusivo per il quotidiano Hadashot nel 1983 e dal 1993 è fotografo esclusivo per il quotidiano israeliano Haaretz. Nel 1984, una fotografia scattata durante il dirottamento di un autobus di Tel Aviv smentì il resoconto ufficiale degli eventi e portò uno scandalo di lunga data noto come affare Kav 300. Levac ha partecipato a numerose mostre, tra cui indiani amazzonici, tenutesi presso l ‘Università della California, Berkeley; la Biennale israeliana di fotografia Ein Harod; e il Museo di Israele a Gerusalemme. Ha pubblicato cinque libri.