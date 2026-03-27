Newsletter dalla Tent of Nations

Cari amici,a Tent of Nations, proseguiamo il cammino sostenuti dalla fede, dalla perseveranza e dalla profonda fiducia in Dio, anche in mezzo all’incertezza.Non abbiamo ancora ricevuto risposta sulla nuova registrazione della fattoria. Siamo sfiniti dai continui ritardi, sembra non esserci via d’uscita. Ci rifiutiamo di perdere la speranza, restiamo forti e crediamo che la giustizia arriverà.

La Corte Suprema ha stabilito che le strade costruite illegalmente sulla nostra proprietà privata devono essere rimosse. Abbiamo portato il caso in tribunale per far rispettare questa sentenza. L’udienza prevista per il 18 marzo è stata rinviata a novembre. Questo ritardo ci pesa molto; ciò nonostante continuiamo a riporre la nostra fiducia in Dio e nel potere della giustizia.

La vita qui sta cambiando velocemente. L’avamposto vicino alla fattoria si espande. Ogni giorno, l’edilizia lavora accanto alla nostra recinzione. Ci sono nuove strutture e la pressione sulla terra e sulla nostra presenza cresce. La nuova legge fondiaria che stanno attuando minaccia di rendere la vita ancora più difficile e potrebbe allontanare le famiglie dalla terra da loro lavorata per generazioni.

Ci sono momenti in cui il peso è insostenibile . Tuttavia, la nostra fede ci ricorda che non siamo soli. Siamo certi che Dio cammina con noi.

Negli ultimi giorni, gli sviluppi nella nostra regione ci ricordano quanto possa essere fragile la vita quotidiana. Tuttavia, rimaniamo convinti che guerre, odio e divisioni non debbano avere l’ultima parola.

Continuiamo a fare ciò che possiamo per mantenere viva la nostra speranza e per prenderci cura della terra.

Ora ci sono 5 volontari; la loro presenza in questo momento così difficile ci regala energia, incoraggiamento e solidarietà.

Finché la giustizia non arriverà, rimaniamo impegnati a fare tutto ciò che possiamo. Il nostro lavoro è radicato nella convinzione che la terra sia un dono sacro affidato alle nostre cure. La nostra vocazione rimane: testimoniare la resilienza, la dignità e la compassione.

Traiamo forza dalla preghiera, dalla solidarietà degli amici e dalla speranza che portiamo nel cuore. Questo ci permette di guardare al futuro con fiducia, credendo che anche nel buio la vita continui a crescere.

Grazie per ricordarci nelle preghiere e per sostenerci mentre continuiamo a seminare speranza. Grazie per camminare assieme a noi in questo viaggio davvero lungo per la giustizia, l’amore e la fede.