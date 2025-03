No Other Land vince l’Oscar come miglior film documentario

Il documentario No Other Land sulla situazione dei villaggi palestinesi di Masafer Yatta ha vinto l’ Oscar come miglior film documentario.

“Quando sono diventato padre, due mesi fa, ho promesso a mia figlia che non avrebbe vissuto la mia stessa vita, sempre con la paura della violenza, della distruzione di case, quello che io e la mia comunità vive ora sotto occupazione israeliana” ha dichiarato Basel Al Adra, co-direttore del film. È difficile mostrare la durissima realtà che abbiamo dovuto sopportare per decenni, chiediamo intervento per fermare la pulizia etnica dei palestinesi”.