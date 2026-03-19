Un momento di verità: la fede in tempo di genocidio, è un libro scomodo e urgente che pubblica per intero la traduzione del documento ecclesiale che Kairos Palestine ha indirizzato il 14 novembre 2025, ai cristiani nel mondo. Il libro è arricchito dai contributi di Nicoletta Dentico , giornalista ed esperta di cooperazione internazionale, Tomaso Montanari, saggista e rettore dell’Università per stranieri di Siena, Eric Noffke , biblista valdese, e Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito e presidente di Pax Christi Italia.

Il libro è a questo link: https://bit.ly/MomentoDiVerità_Kairos

📅 Martedì 7 aprile 2026 • ore 18:30-19:30 lo presentiamo📍 Online su Zoom

💬 Con Tomaso Montanari e Rifat Kassis . Modera Elvira Zaccagnino.

➡ La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link 👉 bit.ly/Kairos7apr