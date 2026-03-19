Un momento di verità: la fede in tempo di genocidio, è un libro scomodo e urgente che pubblica per intero la traduzione del documento ecclesiale che Kairos Palestine ha indirizzato il 14 novembre 2025, ai cristiani nel mondo. Il libro è arricchito dai contributi di Nicoletta Dentico , giornalista ed esperta di cooperazione internazionale, Tomaso Montanari, saggista e rettore dell’Università per stranieri di Siena, Eric Noffke , biblista valdese, e Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito e presidente di Pax Christi Italia.
Il libro è a questo link: https://bit.ly/MomentoDiVerità_Kairos
📅 Martedì 7 aprile 2026 • ore 18:30-19:30 lo presentiamo📍 Online su Zoom
💬 Con Tomaso Montanari e Rifat Kassis . Modera Elvira Zaccagnino.
➡ La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link 👉 bit.ly/Kairos7apr
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga