Preghiere dalla Palestina: CUORI INDURITI, MANI INSANGUINATE

278° giorno di guerra.

“Torna ad avere pietà di noi, Signore. Tu che conosci le nostre colpe.

Ogni mattina saziaci del tuo amore e ridonaci tempi felici

dopo gli anni tristi che abbiamo vissuto”

(Salmo 90, 13-14)

Signore, entrambe le parti sembra che si stiano muovendo per decidere una fine a questa guerra che guerra non è ma massacro di un intero popolo.

“Ridonaci tempi felici dopo gli anni tristi che abbiamo vissuto”.

Per anni il mondo si era abituato all’eliminazione dei palestinesi perché in realtà non valgono come gli altri esseri umani…

Ispira tu i cuori induriti dalla disumanità affinché tutti abbiano pietà di tutti, del loro popolo e dell’avversario.

Signore, apri i cuori rovinati dalla guerra e rendili umani.

Cessino le sofferenze e la morte a Rafah a Gaza e ovunque in Palestina.

“Tu che conosci le nostre colpe, saziaci del tuo amore” e saremo di nuovo capaci di amare

Signore, le nostre mani son piene di sangue e i cuori induriti dalla crudeltà.

Ritorni l’umanità in noi.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 10 Luglio 2024

