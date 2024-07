Nascita sotto le bombe: 9 mesi di inferno

Articolo pubblicato originariamente su Care. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

A 9 mesi dall’escalation di violenza a Gaza, le donne hanno ora 3 volte più probabilità di abortire e 3 volte più probabilità di morire durante il parto.

Immaginate di essere incinte e di avere tre volte più probabilità di abortire.

Immaginate di essere incinte e di sapere di avere tre volte più probabilità di morire durante il parto.

Immaginate di essere incinte e di provare la paura della morte ogni singolo giorno.

Immaginate di essere incinta e di avere la sensazione che il mondo si sia completamente dimenticato di voi.

Questo è l’inferno che le donne incinte di Gaza vivono ogni giorno.

Nei 9 mesi, o 40 settimane, in cui la violenza a Gaza ha imperversato, le donne hanno concepito, abortito e partorito i loro bambini. Invece di trascorrere 9 mesi in sicurezza e con la speranza di preparare la nascita del loro bambino, queste donne hanno trascorso l’intera gravidanza nella paura costante.

Diana, 22 anni, ha scoperto di essere incinta poco dopo l’escalation di violenza dello scorso ottobre e ha dato alla luce suo figlio, Yaman, sotto i bombardamenti e gli spari alla fine della scorsa settimana.

“Ho avuto un travaglio difficile. Ero così spaventata perché i bombardamenti erano intensi e non si fermavano nemmeno per un minuto. Mia madre aveva tanta paura per me e per il bambino, pregava e pregava che fossimo ancora vivi all’alba”. “Ho dato alla luce mio figlio Yaman intorno alle 2 del mattino. Non c’erano cure speciali per il bambino quando è nato, e non è stato esaminato a fondo. Ora ha l’itterizia che ha colpito il suo cervello”.

Diana non è sola. Oltre 50.000 donne sono attualmente incinte a Gaza. Circa 180 dovrebbero partorire oggi, ma non tutte ce la faranno. Le donne incinte a Gaza hanno subito così tanti traumi da ottobre che hanno il triplo delle probabilità di abortire rispetto a prima.

Per quelle che sfidano le probabilità e riescono a portare a termine la gravidanza, è probabile che siano costrette a partorire in una tenda, in un rifugio temporaneo o addirittura per strada tra le macerie. Lo faranno senza antidolorifici, mentre le bombe continuano a cadere intorno a loro, sapendo che ora le probabilità di morire durante il parto sono tre volte maggiori.

Esprimendo preoccupazione per l’oblio delle donne e delle loro esperienze in questo conflitto, Hiba Al Hejazi, consigliere regionale di CARE per la regione MENA, ha dichiarato: “È esecrabile che le donne e le loro esperienze in questo conflitto siano state ampiamente dimenticate.

La comunità internazionale deve farsi avanti e metterle al centro dell’attenzione. Abbiamo bisogno di una risposta di genere a questo conflitto, che dia priorità ai bisogni e alle esperienze delle donne e che finanzi le donne che guidano le loro comunità attraverso la crisi. Abbiamo urgentemente bisogno che i governi usino i loro poteri diplomatici per porre fine a un conflitto che sta distruggendo vite umane, molte delle quali sono appena iniziate”.