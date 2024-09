Preghiere dalla Palestina: NELLA FOSSA DELLA MORTE

341° giorno di guerra.

“Ho continuato a sperare nel Signore. Si è chinato su di me e ha ascoltato il mio lamento.

Mi ha tratto fuori dalla fossa, dalla fangosa palude della morte”

(Salmo 40, 2-3)

Morti, feriti, case demolite e città occupate, ovunque ormai nella terra di Palestina

E nella Striscia i rimasti vivi sono esposti a qualsiasi genere di sofferenza. Troppe lacrime, troppe sofferenze a Gaza e in tutta la Cisgiordania, o Dio.

Ma nonostante tutto continuo a sperare nel Signore che può tirarmi fuori dalla fossa della morte.

E’ lui il nostro unico sostegno. In questa terra diventata deserto di umanità noi preghiamo con il Salmista: “Si è chinato verso di me per sentire il mio grido”.

Abbi pietà di Gaza, abbi compassione di tutte le vittime di questa guerra folle, inumana, che è un’offesa all’uomo e a te o Padre, Dio e Creatore.

Ma nonostante tutto continuo a sperare nel Signore che può tirarmi fuori dalla fossa della morte.

Come quelle voragini di enormi bombe sulle tende piene di famiglie sfollate ad Al Mawasi. I soccorritori hanno scavato nell’orrore dal baratro corpi di bambini e povera gente già confusa dalla melma e dal fango, proprio come dice l’antico Salmo.

Signore, noi vogliamo resistere al nostro annientamento e preghiamo, piangiamo, gridiamo a te che ci ascolti.

Ma nonostante tutto continuo a sperare nel Signore che può tirarmi fuori dalla fossa della morte.

Nella tua bontà o Padre, con il tuo amore per tutti, che tutti perdona, guarda a tutti i belligeranti da ogni parte e abbi pietà, e ferma la follia dei tuoi figli.

In questa palude di morte i loro atti irrazionali non hanno più senso. E’ pura distruzione.

Ma nonostante tutto continuo a sperare nel Signore che può trarmi fuori dalla fossa della morte.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 13 Settembre 2024

