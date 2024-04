Progettare la “nuova Palestina”: due contributi preziosi

Progettare il futuro. Oltre la guerra. Farlo dal punto di vista di due giovani intellettuali palestinesi che non lottano solo contro l’occupazione israeliana ma anche contro una gerontocrazia palestinese incapace di avviare un processo di rinnovamento.

Umberto De Giovannangeli

Progettare il futuro

Huda Abu Arqoub è direttrice e dell’Alleanza per la Pace in Medio Oriente (Allmep), una rete di organizzazioni della società civile che lavorano per la trasformazione dei conflitti, lo sviluppo e la coesistenza in Medio Oriente tra israeliani, palestinesi, arabi ed ebrei. Palestinese, è anche una delle principali sostenitrici di Women Wage Peace.

Annota l su Haaretz: “: “Come palestinese che vive in Cisgiordania, in questi giorni il mio sguardo è quasi sempre rivolto a Gaza. Di recente ho tenuto d’occhio Rafah e la potenziale minaccia di un attacco da parte di Israele, e temo per gli oltre mezzo milione di gazawi che soffrono la fame e piango coloro che sono stati uccisi solo per cercare di procurarsi del cibo.

La situazione attuale a Gaza è così difficile da risolvere che ci troviamo di fronte a un’enorme crisi umanitaria che probabilmente non si risolverà per gli anni a venire, sempre che ci siano ancora persone che vivono a Gaza. Risparmierò a tutti noi l’analisi del perché il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu insiste sul fatto che questa guerra continui anche in assenza di vittorie decisive, tra cui la completa distruzione dell’infrastruttura di tunnel di Hamas. Hamas non andrà da nessuna parte, nonostante le dichiarazioni di Netanyahu e del suo governo. Questa guerra è stata iniziata strategicamente da Hamas per rimettere sulla mappa sia se stesso come attore politico che la causa palestinese.

So che è molto difficile da capire a questo punto, soprattutto dopo l’estrema crudeltà con cui hanno lanciato l’attacco del 7 ottobre, ma guardando alla loro storia, Hamas ha sempre voluto fare politica.

La revisione del loro statuto nel 2017 per ammorbidire parzialmente la loro retorica islamista e per suggerire di accettare il concetto di soluzione dei due Stati faceva parte di questa missione per essere considerati legittimi. Così come la partecipazione di Hamas alle elezioni dell’Autorità Palestinese per il Consiglio Legislativo, la versione palestinese delle elezioni del Parlamento, nel 2006, con la conquista della maggioranza dei seggi. Per Hamas, questo significava diventare una potenza di governo nella più ampia vita politica palestinese.

Sfortunatamente, all’epoca la comunità internazionale fu spinta da Israele a bloccare Hamas e a punire collettivamente i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania per averli eletti, il che portò Hamas a cacciare l’AP da Gaza e a controllarla completamente con solo 10.000 truppe armate nel 2007. Quindi, per non ripetere questo errore, credo che Hamas si unirà a una nuova leadership di transizione attualmente negoziata dalle varie fazioni palestinesi in Qatar e a Mosca.

I sondaggi hanno dimostrato che Hamas sta perdendo consensi a Gaza e ne sta guadagnando in Cisgiordania. Affinché l’Autorità palestinese riesca a conquistare una strada infuriata per la sua debolezza e per le accuse di corruzione e autoritarismo, la nuova Autorità palestinese riformata dovrà accettare Hamas come attore di qualche tipo. Resta da vedere come ciò si concretizzerà nella pratica. Questa forma transitoria di nuova leadership farà parte di una nuova AP, perfezionata, più forte e legittima, in grado di assumere la guida delle questioni più importanti per il futuro di Gaza e di tutti i palestinesi.

Sarà fondamentale collaborare con la comunità internazionale per la riforma e la ricostruzione di Gaza, per negoziare l’accordo sul gas di Gaza, per far sì che il riconoscimento dello Stato palestinese faccia parte di un accordo di normalizzazione saudita e per preparare il terreno per nuove elezioni in Palestina, il tutto nel quadro della soluzione dei due Stati.

Penso che questo scenario sia molto probabile se la comunità internazionale e il mondo arabo eserciteranno sufficienti pressioni e forniranno i giusti incentivi sia alla AP governata da Fatah che ad Hamas.

L’ostacolo principale sarà senza dubbio Israele.

A parte il trauma del 7 ottobre, che renderà a dir poco difficile per Israele vedere Hamas legittimato, i governi Netanyahu che si sono succeduti hanno lavorato duramente per schiacciare l’idea di una soluzione a due stati e anche il popolo israeliano ha perso sempre più fiducia in essa.

Ma questo governo israeliano sta perdendo su tutti i fronti, anche tra i suoi stessi sostenitori di lunga data, ad eccezione dell’estrema destra che sogna ancora uno stato biblico dal fiume al mare.

L’unico modo per uscire da questa impasse è che la società israeliana si riorganizzi in modo tale da far cadere Netanyahu e il suo governo di estrema destra attraverso le elezioni. Personalmente non credo che l’influenza di Netanyahu svanirà solo quando sarà rimosso dal potere, sia attraverso le elezioni che attraverso il tribunale dove è ancora sotto processo per corruzione.

Il “Netanyahuismo” continuerà a essere una strategia politica, soprattutto tra le ampie fasce di destra della generazione più giovane in Israele, per decenni e questa è una vera sfida per Israele nel lungo periodo.

Se si riuscirà a imporre un cessate il fuoco e ad avviare subito dopo i negoziati per una soluzione politica, potremmo davvero vedere la luce alla fine di quello che è sembrato il più buio dei tunnel. La chiave per mantenere entrambe le parti in carreggiata e responsabilizzate sarà una sorta di comitato di monitoraggio sostenuto a livello internazionale, in modo che quando sorgono delle controversie, queste non vadano a compromettere gli accordi presi. A questo si aggiunge la sfida immediata della ricostruzione di una Striscia di Gaza vitale e vivibile.

Ciò significherà, nell’immediato, la costruzione di alloggi temporanei e alternativi, l’accesso all’assistenza sanitaria, l’abolizione delle restrizioni che assicurano il passaggio dei gazesi in Cisgiordania e la libertà di movimento nella stessa Cisgiordania con la garanzia di fermare la violenza dei coloni.

È importante sottolineare che la società civile palestinese deve poter svolgere un ruolo chiave in questo piano “Day After” se vuole avere qualche speranza di successo.

L’unica storia di successo che abbiamo visto in questi terribili mesi di guerra e nei difficili anni precedenti è stata la grande capacità della società civile palestinese di sostenere la storia dei palestinesi in Palestina e nel mondo, sia che si tratti di fornire analisi e immaginare un futuro diverso, sia che si tratti di sostenere gli aiuti umanitari a Gaza, di denunciare i traumi provocati dall’esercito israeliano o di spingere per un intervento internazionale più equilibrato.

Queste organizzazioni che stanno facendo un buon lavoro a Gaza e in Cisgiordania hanno guadagnato la fiducia del popolo palestinese.

Per ottenere la legittimità di una rinnovata leadership all’interno della società palestinese, dobbiamo dare spazio ai leader dei settori sociale, economico, accademico e della società civile, affinché possano brillare ed emergere come autentici leader senza affiliazioni formali ad alcuna entità politica, senza precedenti di corruzione e che si concentrino sul progetto nazionale, non sulle loro agende personali.

La Palestina è fortunata ad avere un gruppo di leader civici di tale qualità e la comunità internazionale deve garantire che anche loro siano inclusi nel processo decisionale. Questi palestinesi, che rappresentano una varietà di età e background, sono fondamentali per mantenere la nostra società concentrata sulla costruzione di un futuro completamente nuovo, con uno Stato palestinese e uno Stato israeliano che prosperano fianco a fianco, con la sicurezza e la pace per entrambi i popoli, sostenuti dalla piena forza ed energia della comunità internazionale e del mondo arabo.

Lasciamo che le conseguenze di questa guerra portino la “vittoria” di cui nessuno di noi può permettersi di fare a meno”.

La discontinuità è possibile

Muhammad Shehada è uno scrittore e attivista della società civile della Striscia di Gaza e uno studente di studi sullo sviluppo alla Lund University, in Svezia. È stato responsabile delle pubbliche relazioni per l’ufficio di Gaza dell’Euro-Med Monitor for Human Rights.

Scrive Shehada sul quotidiano progressista di Tel Aviv: “Nonostante le notizie secondo cui i negoziatori starebbero facendo progressi verso un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi tra Israele e Hamas, rimane una lacuna significativa: la durata della guerra. Secondo quanto riferito, la proposta di Israele si limiterebbe a fermare la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio di oltre 100 ostaggi detenuti.

La posizione di Hamas è quella di condizionare il rilascio degli ostaggi a un cessate il fuoco che ponga fine alla guerra con garanzie internazionali.

E se ci fosse una soluzione che soddisfa le esigenze di tutti?

Ci sono molte voci in Israele che sostengono che un cessate il fuoco “rafforza solo Hamas” e rende Israele criticamente vulnerabile a un altro attacco, ma ciò si basa sull’insincera proposizione che Israele sia incapace di difendere i propri confini e di imparare qualcosa dal 7 ottobre, il più disastroso fallimento politico e di intelligence nella storia di Israele.

Come ha osservato l’autorevole giornalista israeliano Nir Gontarz, il 7 ottobre ha riguardato più “la stupidità, l’arroganza e la negligenza dell’esercito e del governo israeliano che la sofisticazione e la pericolosità di Hamas”.

La sorpresa, probabilmente l’elemento di successo più forte dell’attacco di Hamas, è ora completamente persa. Israele, con un maggior numero di soldati e di aerei lungo i suoi confini e con un governo, un esercito e una comunità d’intelligence più sobri, potrebbe facilmente bloccare il ripetersi dell’invasione di Israele da parte di Hamas, in cui furono uccise 1.200 persone e oltre 250 furono prese in ostaggio.

Inoltre, come abbiamo visto, quasi quattro mesi di incessanti bombardamenti israeliani indiscriminati su Gaza, insieme a un’invasione di terra, allo sfollamento forzato di massa e alla spinta della popolazione sull’orlo della carestia, non sono riusciti a raggiungere i presunti obiettivi di Israele di smantellare Hamas e liberare gli ostaggi.

Secondo il Wall Street Journal, l’80% dei tunnel di Hamas è rimasto intatto e solo il 20% dei suoi militanti è stato ucciso. Israele non può sconfiggere militarmente Hamas: questa è la conclusione a cui molti esperti israeliani stanno lentamente giungendo.

Hamas rifiuta un’altra “pausa umanitaria” in cambio del rilascio degli ostaggi, sostenendo che l’ultima “pausa” di novembre ha causato più danni che benefici. Sebbene abbia riportato a casa 105 ostaggi e 240 detenuti palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini, non ha migliorato la vita dei gazawi in modo duraturo e ha impedito alle masse di sfollati di tornare alle loro case nel nord. Hamas ora ritiene che non ci sia più nulla da perdere a Gaza dopo che Israele ha distrutto praticamente tutto quello che c’è in superficie; quindi, ritiene di poter continuare ad aspettare.

Un cessate il fuoco permanente, “hudna”, come viene chiamato in arabo, la cui portata non è mai stata firmata da Israele e Hamas, è l’unico modo per liberare gli ostaggi vivi e ripristinare la stabilità.

Se la guerra dovesse finire oggi, la posizione interna di Hamas è quella di non cercare un’altra escalation importante per i prossimi dieci o vent’anni, mentre Gaza verrà ricostruita, secondo quanto riferiscono persone con fonti vicine ad Hamas. Questo lascia tempo per risolvere il conflitto, soprattutto perché l’impulso e la pressione internazionale hanno raggiunto un livello completamente nuovo dopo il 7 ottobre e la guerra.

È molto probabile che, nell’ambito di una hudna, Hamas possa essere convinto a cedere il governo e il controllo dei confini di Gaza a un governo tecnocratico o all’Autorità Palestinese, consapevole che il livello di rabbia contro di lui da parte della popolazione di Gaza rende quasi impossibile la sua permanenza al potere.

Anche prima del 7 ottobre, la gente era stufa del governo di Hamas. (Tuttavia, c’è più sostegno per la sua ala militare, che alcuni gazawi considerano come un esercito che impedisce a Israele di rioccupare Gaza e di ristabilirvi degli insediamenti).

Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, che Israele ha voluto dipingere come la mente onnipotente del 7 ottobre, difficilmente rimarrà al potere. Le elezioni interne sono previste per la fine dell’anno e lui è già alla fine di due mandati. Sì, Hamas ha dei limiti di mandato e ufficialmente non può ricandidarsi. Inoltre, la competizione per la posizione di vertice, quella di Ismael Haniyeh è feroce e Sinwar era malvisto da molti leader di Hamas già prima della guerra.

C’è flessibilità su come potrebbe essere il “giorno dopo” a Gaza. Hamas potrebbe essere convinto di una missione di pace o di una presenza congiunta araba, europea o turca sul terreno, a patto che vengano garantite le parole chiave “transizione” e “tempistica”, ovvero che si tratti di un’azione solo temporanea e parte di un processo che porti a qualcosa di più significativo per quanto riguarda il blocco e l’occupazione di Israele.

Un cessate il fuoco immediato è un primo passo fondamentale, ma sarebbe gravemente insufficiente se non fosse abbinato a un processo politico più ampio per porre fine al blocco di Gaza e all’occupazione israeliana, perché altrimenti ci riporterebbe allo status quo ante.

Per i gazawi, anche lo status quo precedente alla guerra era insostenibile e traumatico. Si sentivano soffocati dal blocco di Israele che li teneva in uno stato permanente di non vita e che aveva cancellato la loro economia. Per non parlare del ronzio continuo dei droni di sorveglianza israeliani, delle interruzioni quotidiane dell’elettricità, dell’aumento della disoccupazione e degli assalti militari periodici. A questo si aggiunge il fatto di vivere in un luogo in cui il 70% di tutti gli edifici, tra cui case, scuole, asili, moschee, fabbriche e uffici governativi, sono stati danneggiati o distrutti. Sulla base dei dati relativi a morti, feriti e dispersi, circa un gazese su 25 è stato ucciso o ferito da Israele in questa guerra. La ricostruzione, soprattutto se il blocco di Israele continuerà, potrà richiedere anni luce.

Per gli israeliani, in particolare per quelli che vivono nella parte meridionale del Paese, non c’è pace se Hamas sopravvive a Gaza, in qualsiasi forma. Loro, e probabilmente l’intero Paese, rimarrebbero in uno stato di paura e trauma, temendo un altro 7 ottobre. La destra israeliana, a sua volta, capitalizzerà su questa situazione per rimanere al potere attraverso una continua propaganda della paura, seminando odio e promettendo una repressione ancora più forte contro i palestinesi per spezzare il loro spirito.

Gaza sarà sottoposta a restrizioni ancora più pesanti, a una sorveglianza più distopica, a intimidazioni e punizioni collettive e a una potenziale zona cuscinetto che inghiottirà quasi il 20% del territorio dell’enclave, già piccolo e sovraffollato.

E i donatori internazionali, senza una tabella di marcia verso un accordo politico, contribuiranno alla ricostruzione di Gaza se c’è il rischio che Israele possa distruggerla di nuovo? Un ambiente del genere sarà intrinsecamente destabilizzante e un manifesto di reclutamento per Hamas e per gruppi più piccoli e ancora più radicali, aumentando solo le tensioni.

L’unica cosa su cui sono d’accordo con il legislatore israeliano di estrema destra, Almog Cohen, è che Iron Dome è stata la “più grande maledizione” per Israele. Questo perché prolunga il conflitto e i suoi strascichi. Anche gli aiuti umanitari, per quanto cruciali e indispensabili, sono stati una maledizione quando sono stati utilizzati per pacificare i palestinesi e farli tacere.

Penso anche che la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen abbia ragione nel dire che questa potrebbe essere l’ultima occasione per raggiungere una soluzione al conflitto sfruttando il grande slancio di questo momento che altrimenti potrebbe svanire per sempre.

Ci sono tre modi per rendere più attraente una hudna.

In primo luogo, una soluzione del conflitto che preveda due Stati, uno Stato o una confederazione può essere accompagnata da garanzie di smantellamento del braccio militante di Hamas e di tutti gli altri gruppi o dalla loro integrazione in un esercito palestinese come risultato della fine dell’occupazione entro un termine preciso. L’accordo del Venerdì Santo in Irlanda del Nord è un esempio utile in quanto includeva il disarmo dei paramilitari.

In secondo luogo, allargare la torta. Alcuni israeliani non vedono molti vantaggi nel porre fine all’occupazione, ma un processo postbellico può includere la normalizzazione con i sauditi e altri stati regionali in cambio di passi importanti e irreversibili verso la fine dell’occupazione, che potrebbero rafforzare la posizione e l’economia di Israele.

Infine, creare delle conseguenze per il mantenimento dello status quo, in modo che l’occupazione non rimanga una comoda illusione di normalità a costo zero.

Garantire ai palestinesi una vita libera e dignitosa è l’unico modo in cui entrambi i popoli possono finalmente vivere senza paura l’uno dell’altro, in pace, come vicini”.

Progettare il futuro. Con la Palestina nel cuore.