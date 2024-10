Per rispondere come Pax Christi Italia all’invito del Papa di “dedicare il 7 ottobre alla preghiera e al digiuno per la pace”, proponiamo a tutti le accorate parole composte in queste ore dal patriarca emerito di Gerusalemme Michel Sabbah. Che lezione il suo bisogno di far precedere alla preghiera una coraggiosa parola di discernimento dei…