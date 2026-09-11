SAVE THE DATE: giornata ONU per la Palestina dal 26 al 30 novembre a VENEZIA
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SAVE THE DATE! In occasione della giornata ONU di solidarietà col popolo palestinese, dal 26 al 30 novembre 2026 a Venezia organizzeremo cinque giorni di eventi, con dibattiti, film, spettacoli e musica dalla Palestina. Nelle prossime settimane in questa pagina verrà pubblicato il programma nel dettaglio giornataonu@gmail.com
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…