giovedì, Settembre 10, 2026

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SAVE THE DATE: giornata ONU per la Palestina dal 26 al 30 novembre a VENEZIA

Amministratore01 mins

SAVE THE DATE!

In occasione della giornata ONU di solidarietà col popolo palestinese, dal 26 al 30 novembre 2026 a Venezia organizzeremo cinque giorni di eventi, con dibattiti, film, spettacoli e musica dalla Palestina.

Nelle prossime settimane in questa pagina verrà pubblicato il programma nel dettaglio

giornataonu@gmail.com

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