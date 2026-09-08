martedì, Settembre 8, 2026

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Adidas, richieste di boicottaggio per la campagna con un ex soldato israeliano

Amministratore04 mins

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Gli attivisti criticano la campagna che mostra un soldato mentre più di 5.000 palestinesi hanno subito amputazioni a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Della redazione di Al Jazeera  Il colosso dell’abbigliamento sportivo Adidas è finito al centro delle…

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