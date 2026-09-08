Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Gli attivisti criticano la campagna che mostra un soldato mentre più di 5.000 palestinesi hanno subito amputazioni a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

Della redazione di Al Jazeera

Il colosso dell’abbigliamento sportivo Adidas è finito al centro delle critiche e di richieste di boicottaggio dopo aver inserito un ex soldato dell’esercito israeliano in una campagna pubblicitaria per il servizio dell’azienda che consente agli amputati di acquistare una sola scarpa.

La pubblicità di Adidas promuove il servizio disponibile nei negozi e mostra l’ex soldato israeliano Shalev Biton mentre prova una scarpa in un punto vendita in Israele e successivamente la indossa mentre corre all’aperto. Domenica, una coordinatrice di campagne per il boicottaggio ha definito la pubblicità «un affronto ai palestinesi».

Biton ha perso una gamba dopo essere rimasto ferito durante il conflitto tra Israele e Gaza del 2021, nel corso del quale l’esercito israeliano attaccò ripetutamente la Striscia assediata in un’offensiva durata 11 giorni.

Gli attivisti per i diritti umani e quelli pro-Palestina sostengono che l’immediata indignazione e la campagna di boicottaggio online contro Adidas non dovrebbero sorprendere l’azienda tedesca di abbigliamento e calzature sportive.

«Non si tratta semplicemente di Adidas che si mostra sorda o insensibile; è un assoluto affronto ai palestinesi che hanno perso i propri cari, uccisi da Israele, e che hanno perso gli arti a causa degli attacchi israeliani», ha dichiarato ad Al Jazeera Stephanie Westbrook, coordinatrice delle campagne di boicottaggio nello sport per la Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI), membro fondatore del movimento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).

Westbrook ha sottolineato il pericolo di campagne di questo tipo, che a suo avviso contribuirebbero a «normalizzare i crimini di Israele contro i palestinesi e a consentirgli di continuare a commetterli impunemente».

«Qui abbiamo una campagna di Adidas che presenta un soldato israeliano, la cui intera identità è incentrata sul suo essere un soldato, che ha perso una gamba mentre partecipava a una delle ripetute offensive israeliane contro Gaza, prestando servizio nell’esercito di uno Stato che attualmente sta commettendo un genocidio, che ha portato avanti un’occupazione militare illegale del territorio palestinese e che da decenni impone un regime di apartheid ai palestinesi», ha affermato.

Adidas non ha risposto alla richiesta di commento di Al Jazeera.

Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra 5.000 e 6.000 persone nella Striscia di Gaza avevano subito amputazioni all’inizio di ottobre 2025, quando Israele e Hamas hanno firmato un accordo di «cessate il fuoco». Si tratta di una parte dei circa 42.000 palestinesi nella Striscia che hanno riportato ferite capaci di cambiare radicalmente la loro vita durante i due anni di conflitto.

A quasi un anno dal cessate il fuoco, le condizioni restano drammatiche a causa del blocco israeliano che impedisce l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia.

Mentre la pubblicità mostra il soldato tornare per le strade ad allenarsi e correre, più di mille atleti palestinesi sono stati uccisi durante quella che Al Jazeera definisce la guerra genocida di Israele contro Gaza.

Centinaia di aspiranti calciatori hanno perso gli arti e hanno formato squadre di calcio per amputati, trovando nello sport un momento di sollievo nonostante il dolore.

Questi giocatori continuano ad aggrapparsi al calcio come mezzo di sopravvivenza e cercano di recuperare frammenti della loro vita precedente, nonostante mesi di lutti, ferite e distruzione diffusa.

Tra coloro che hanno chiesto il boicottaggio del marchio di abbigliamento sportivo c’è anche l’attore spagnolo Javier Bardem. Bardem, noto per il suo sostegno alla causa palestinese, ha condiviso sui propri account social diverse immagini e video che evidenziano la campagna di boicottaggio.

Anche la scrittrice statunitense-palestinese Susan Abulhawa, la scrittrice pakistana Fatima Bhutto e diversi palestinesi sui social media hanno invitato a boicottare i prodotti Adidas.

Westbrook ha inoltre evidenziato il blocco di Gaza imposto da Israele, che impedisce l’ingresso nella Striscia di medicinali e protesi dopo la distruzione delle strutture sanitarie del territorio da parte israeliana.

Secondo l’International Rescue Committee, i bambini rappresentano un quarto di tutte le amputazioni avvenute a Gaza negli ultimi due anni, facendo della Striscia il luogo al mondo con il maggior numero pro capite di bambini amputati.

Westbrook ha affermato che Israele ha «decimato il settore sanitario», provocando una grave carenza di cure e servizi di riabilitazione.

«Il suo assedio medievale impedisce persino l’ingresso delle protesi a Gaza, creando una carenza provocata dall’uomo», ha aggiunto.

Dall’inizio della guerra israeliana contro Gaza, nell’ottobre 2023, secondo quanto riferito dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), 42.000 palestinesi hanno riportato ferite che hanno cambiato radicalmente la loro vita, tra cui 11.000 bambini.