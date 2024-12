Articolo pubblicato originariamente su We are Not numbers. Traduzione a cura di Bocche Scucite Di Basman Derawi I corpi di difesa civile palestinese trovarono frammenti del suo cappello, del suo vestito rosso e forse alcuni pezzi del suo sacco di regali. Continuarono a rimuovere le macerie a mano. Il corpo di Babbo Natale…