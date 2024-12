Articolo pubblicato originariamente su We are Not numbers. Traduzione a cura di Bocche Scucite

Di Basman Derawi

I corpi di difesa civile palestinese trovarono frammenti del suo cappello,

del suo vestito rosso e forse alcuni pezzi del suo sacco di regali.

Continuarono a rimuovere le macerie a mano.

Il corpo di Babbo Natale non fu mai trovato.

Alcuni testimoni confermano di averlo visto

distribuire regali nell’ospedale Ahli

prima che le bombe lo distruggessero.

Dopo l’uccisione di Babbo Natale a Gaza,

la moglie si rivolse al governo degli Stati Uniti,

chiedendo di indagare sull’omicidio del marito

e sulla misteriosa sparizione del suo corpo.

Israele rassicurò il presidente statunitense

che avrebbe indagato sul crimine,

sull’errore, sull’incidente, sulla tragedia.

Strano come continuino coi lapsus.

Ora le forze armate israeliane

lanciano una nuova bomba americana che evapora i corpi,

un sollievo per gli israeliani, che temono persino i palestinesi morti

come prove più di quanto temano Hamas.

Un testimone sostiene di aver visto

Babbo Natale risorto ascendere al cielo.

Forse sta mostrando a Dio

il suo sacco macchiato, con i regali rimasti, carne, teste e ossa.