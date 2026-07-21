comfortably numb

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Quando Roger Waters canta a Mona Miari «Sento il tuo dolore da New York City», non sta semplicemente rileggendo un classico dei Pink Floyd: sta inviando una lettera tra le rovine di Gaza. È una conversazione che attraversa i…