giovedì, Settembre 10, 2026

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Voci dai Territori Occupati

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DDL1004

PER LEGGE “La solidarietà non si processa, il dissenso non si silenzia”

Amministratore03 mins

Di Don Nandino Capovilla, Pax Christi Italia VOI…PER LEGGE proverete ad impedirci di criticare lo stato genocida d’Israele? Ma il mondo l’ha già condannato e le Corti internazionali hanno già emesso gli ordini di cattura per i responsabili dei crimini da loro perpetrati contro. PER LEGGE proverete a censurare scritti, articoli e documenti ritenendoli ingiustamente…

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