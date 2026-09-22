free palestine

Come il miliardario Robert Kraft, sostenitore di Israele, ha fatto deragliare il tour di Ed Sheeran
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Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Il miliardario Robert Kraft ha fatto pressione su Ed Sheeran sulla posizione del rapper Macklemore a favore della Palestina, contribuendo a far saltare le restanti date del tour statunitense dell’artista. Di Assiah Hamed Il miliardario proprietario dei New England…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…