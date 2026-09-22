free palestine

martedì, Settembre 22, 2026

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Come il miliardario Robert Kraft, sostenitore di Israele, ha fatto deragliare il tour di Ed Sheeran

Amministratore07 mins

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Il miliardario Robert Kraft ha fatto pressione su Ed Sheeran sulla posizione del rapper Macklemore a favore della Palestina, contribuendo a far saltare le restanti date del tour statunitense dell’artista. Di Assiah Hamed Il miliardario proprietario dei New England…

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