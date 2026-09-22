gaza academy

Dentro la Gaza Cinema Academy, una nuova generazione dietro la macchina da presa
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Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Abbiamo parlato con i fondatori e gli allievi della Gaza Cinema Academy della creazione di uno spazio sostenibile per la formazione cinematografica, la produzione e lo scambio culturale palestinese, radicato a Gaza. Di Mariana Hristova «Siamo qui» è il…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…