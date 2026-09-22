gaza academy

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Abbiamo parlato con i fondatori e gli allievi della Gaza Cinema Academy della creazione di uno spazio sostenibile per la formazione cinematografica, la produzione e lo scambio culturale palestinese, radicato a Gaza. Di Mariana Hristova «Siamo qui» è il…