gaza academy

martedì, Settembre 22, 2026

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Dentro la Gaza Cinema Academy, una nuova generazione dietro la macchina da presa

Amministratore017 mins

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Abbiamo parlato con i fondatori e gli allievi della Gaza Cinema Academy della creazione di uno spazio sostenibile per la formazione cinematografica, la produzione e lo scambio culturale palestinese, radicato a Gaza. Di Mariana Hristova «Siamo qui» è il…

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