NOVITA IN LIBRERIA: “Ogni istante è una vita”, Racconti da Gaza al tempo del genocidio
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Articolo originale su Fazi Editore A cura di Susan Abulhawa Traduzione dall’arabo di Nabil Bey Salameh Traduzione dall’inglese di Roberto Laghi Prefazione di Tomaso Montanari Postfazione di Viola Ardone Data di pubblicazione: 30/06/2026 Narrativa straniera Pagine: 144 Titolo originale: Every Moment Is a Life. Gaza in the Time of Genocide ISBN: 9791259678805 EBOOK € 7,99LIBRO € 15,00…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…