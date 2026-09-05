sabato, Settembre 5, 2026

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NOVITA IN LIBRERIA: “Ogni istante è una vita”, Racconti da Gaza al tempo del genocidio

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Articolo originale su Fazi Editore A cura di Susan Abulhawa Traduzione dall’arabo di Nabil Bey Salameh Traduzione dall’inglese di Roberto Laghi Prefazione di Tomaso Montanari Postfazione di Viola Ardone Data di pubblicazione: 30/06/2026 Narrativa straniera Pagine: 144 Titolo originale: Every Moment Is a Life. Gaza in the Time of Genocide ISBN: 9791259678805 EBOOK € 7,99LIBRO € 15,00…

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