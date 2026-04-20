Nati in guerra, cresciuti oltre confine: la storia dei neonati prematuri di Gaza separati dai propri genitori nel mezzo del genocidio perpetrato da Israele
Articolo pubblicato originariamente su The New Arab Di Ansam Al Qitaa Abbiamo parlato con alcuni genitori palestinesi del dolore e della sofferenza causati dalla separazione, dopo che i loro bambini prematuri sono stati evacuati all’estero durante la guerra, lasciando le famiglie separate Negli angoli della guerra, la perdita non si misura solo in base al…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie