Rafah valico

Articolo pubblicato originariamente su Arab 48. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Una palestinese di ritorno a Gaza ha riferito di aver subito pesanti vessazioni al valico di Rafah, tra cui la bendatura degli occhi, la restrizione delle mani, interrogatori e minacce, oltre alla confisca dei bagagli e dei giocattoli dei bambini….