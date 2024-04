rifugiati palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Di Dario Sabaghi Il campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh a Sidone, in Libano, è stato al centro di intensi combattimenti tra gruppi armati rivali la scorsa settimana. Tra il 29 luglio e il 2 agosto, esplosioni, razzi e colpi…