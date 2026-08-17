lunedì, Agosto 17, 2026

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sanità

OPINIONE. Israele non sta dimostrando una leadership in fatto di vaccini, ma un apartheid medico

Admin05 mins

tratto da: http://nena-news.it/opinione-israele-non-sta-dimostrando-una-leadership-in-fatto-di-vaccini-ma-un-apartheid-medico/ 08 gen 2021 “Dietro i titoli che celebrano i tassi di vaccinazione in Israele si nasconde una storia oscura sulla diseguaglianza sanitaria” scrive Ariel Gold su Mondoweiss di Ariel Gold*   Mondoweiss * (Traduzione a cura di Valentina Timpani) Roma, 8 gennaio 2020, Nena News – In questi giorni i media sono animati da titoli…

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