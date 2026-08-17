OPINIONE. Israele non sta dimostrando una leadership in fatto di vaccini, ma un apartheid medico
tratto da: http://nena-news.it/opinione-israele-non-sta-dimostrando-una-leadership-in-fatto-di-vaccini-ma-un-apartheid-medico/ 08 gen 2021 “Dietro i titoli che celebrano i tassi di vaccinazione in Israele si nasconde una storia oscura sulla diseguaglianza sanitaria” scrive Ariel Gold su Mondoweiss di Ariel Gold* Mondoweiss * (Traduzione a cura di Valentina Timpani) Roma, 8 gennaio 2020, Nena News – In questi giorni i media sono animati da titoli…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…