lunedì, Luglio 6, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Yugoslavia

Dalla Jugoslavia alla Palestina: l’evoluzione di un rapporto: il sostegno del Movimento dei Non Allineati, tra declino e disgregazione

Amministratore019 mins

Articolo pubblicato originariamente su PalQuest. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Di Giorgio Fruscione Prima della Seconda guerra mondiale, la Jugoslavia era una monarchia governata da una dinastia serba il cui nazionalismo presentava legami con il primo pensiero sionista e manteneva un atteggiamento generalmente favorevole alla creazione di uno Stato ebraico. Dopo…

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