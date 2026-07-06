Yugoslavia

Dalla Jugoslavia alla Palestina: l’evoluzione di un rapporto: il sostegno del Movimento dei Non Allineati, tra declino e disgregazione
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente su PalQuest. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Di Giorgio Fruscione Prima della Seconda guerra mondiale, la Jugoslavia era una monarchia governata da una dinastia serba il cui nazionalismo presentava legami con il primo pensiero sionista e manteneva un atteggiamento generalmente favorevole alla creazione di uno Stato ebraico. Dopo…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…